Собянин заявил об атаке БПЛА на Москву: в столичных аэропортах объявили план "Ковер"

Из-за атаки дрона во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны рейсы. В Минобороны РФ сообщили о работе ПВО.

В ночь на 7 октября в Московской области Российской Федерации сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, в Истринском городском округе была отражена атака дрона, который якобы направлялся в сторону Москвы.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал чиновник.

Позже в Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили атаку БПЛА на Московскую область. В атаке ведомство обвинило Украину.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен", — заявили в Минобороны.

Telegram-канал Mash сообщил, что в столичном аэропорту Внуково был объявлен план "Ковер". По меньшей мере девять рейсов были перенесены, еще два отменены. Задержка самолетов также наблюдалась в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

В Москве задержали авиарейсы

Напомним, 29 августа президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов заявил, что российским пилотам малой авиации стало сложнее летать вокруг Москвы из-за атак дронов.

Ранее, 18 августа, в столице Российской Федерации из комплекса "Москва-Сити" эвакуировали около двух тысяч человек из-за фейкового сигнала об атаке беспилотников. К району подъехали несколько пожарных машин и спасателей.