БпЛА атаковали Сочи и едва не долетели до резиденции Путина, — британская разведка

В результате атаки было повреждено место посадки в местном аэропорту и резервуар с топливом.

Дроны атаковали черноморский курорт Сочи второй раз за две недели. В городе располагаются резиденция российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

По сообщению британской разведки, 1 октября 2023 года дроны атаковали Сочи. В местном аэропорту было повреждено место посадки вертолета.

Предыдущая атака на Сочи произошла 20 сентября. Дроны вызвали крупный пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

"Сочи является популярным местом отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", — отмечает разведка.

Разведка Британии заключает, что удары по Сочи показывают, что война непосредственно влияет на россиян, которые находятся далеко от границы с Украиной.

Пожар в Сочи: что известно

Примерно в 5:15 утра 20 сентября в городе Сочи в РФ прогремел взрыв, а над городом поднялся столб черного дыма. Позже стало известно, что неподалеку от аэропорта в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, площадь пожара составила 96 квадратных метров. Никто не пострадал.

Обломки дрона, из-за которого 20 сентября вспыхнул пожар в городе Сочи в России, упали примерно в 25 км от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина.