Вторжение ХАМАС в Израиль: ЦАХАЛ нанес удары по боевикам Сектора Газа (видео)

Израиль использовал более 16 тонн боеприпасов во время ударов по объектам исламских боевиков. На границе с Сектором Газа было развернуто несколько батальонов постоянной армии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала удары по исламским боевикам из Сектора Газа. Об этом сообщил военный корреспондент The Times of Israel Эмануэль Фабиан в X (Twitter).

"Реактивные самолеты ВВС пока использовали более 16 тонн боеприпасов", — сказал он.

По информации издания The Times of Israel, на границе с Сектором Газа было развернуто несколько батальонов постоянной армии, поскольку военные сосредотачиваются на борьбе с боевиками ХАМАС, которые зашли на территорию Израиля.

"Хамас открыл врата ада в секторе Газа, ХАМАС принял решение, и ХАМАС будет нести ответственность и заплатит цену", — заявил генерал-майор Гассан Алян.

Кроме этого, согласно данным национальной спасательной организации Израиля "МАДА", из-за атаки боевиков погибли по меньшей мере 22 человека, тогда как еще 70 получили серьезные травмы. По сообщению Министерства здравоохранения, в больницы были госпитализированы 545 человек.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля. Под ракетный обстрел попала центральная и южная часть страна. Сообщалось о более 2200 выпущенных ракет с территории Сектора Газа.

В ответ ЦАХАЛ объявил военное положение и операцию "Железные мечи". ЦАХАЛ ведет перестрелку с боевиками в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и на военной базе Реим.

Боевики ХАМАС заявили, что начали вторжение в Израиль из-за жестокости, с которой сталкивались палестинцы в течение десятилетий. Кроме этого, израильских поселенцев они назвали оккупантами и захватчиками.

Напомним, Украина осудила действия исламских боевиков ХАМАС и заявила о поддержке Израиля в борьбе за себя и свой народ.