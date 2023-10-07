Военкомы силой посадили мужчин в бус в Тернополе: в ТЦК проводят проверку (видео)

На кадрах одного из видео мужчину под руки тянут в авто люди в военной форме. На другом — человек уже в микроавтобусе, пытается выйти, но его удерживают силой.

В Тернополе работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой заталкивали в микроавтобус мужчин. В областном ТЦК и СП назначили служебную проверку. Видео местному изданию "20 минут" прислали очевидцы.

На кадрах видно как люди в форме жестко "пакуют" в микроавтобус мужчин. Читатели утверждают, что видео снято 6 октября на ул. Тарнавского, вблизи ресторана "Бахус", а также на ул. Лучаковского в Тернополе.

На одном из видео видно, как мужчину под руки тянут в бус люди в военной форме. На другом — человек уже в микроавтобусе, пытается выйти, но его силой удерживают в середине.

В полиции изданию сообщили, что в военное время все обращения, касающиеся работников ТЦК, направляются в Военную службу правопорядка. Если нарушение подтверждается, ВСП передает материалы в Государственное бюро расследований.

Что говорят в Тернопольском ТЦК и СП

7 октября на странице Тернопольского областного ТЦК и СП опубликовали комментарий.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео? Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении.

В областном ТЦК и СП отметили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые "имеют опыт боевых действий и перемещены в ТЦК СП для прохождения службы, которые признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий".

"Вместе с тем, напоминаем об обязанности граждан самостоятельно прибывать в ТЦК СП для обновления своих учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, которая устанавливает степень пригодности к прохождению военной службы", — добавляют в сообщении.

Напомним, 27 сентября в Одессе на Греческой улице произошел конфликт с сотрудниками ТЦК и СП. На кадрах, которые распространили местные, можно увидеть, как военный выбивает телефон из рук оператора. Затем мужчина поднял телефон и вступил с представителями ТЦК в словесную перепалку с нецензурной лексикой.