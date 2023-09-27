На опубликованном видео зафиксирована словесная перепалка мужчины с военными. Один из них подошел и выбил телефон из рук оператора.

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В Одессе на Греческой улице произошел новый конфликт с сотрудниками ТЦК и СП. Соответствующее видео 27 сентября начали распространять местные жители в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как военный выбивает телефон из рук оператора. Затем мужчина поднял телефон и вступил с представителями ТЦК в словесную перепалку с нецензурной лексикой.

Правда, начало конфликта на видео не попало.

Конфликт с работниками ТЦК

Конфликт на Греческой улице в Одессе: реакция ТЦК

Отметим, что Одесский областной ТЦК на момент написания новости никак не отреагировал на случившееся.

Напомним, что бывший военком организовывал фальшивые операции для "уклонистов" в Запорожье. Так, Чиновники в Запорожском ТЦК приобщали представителей ВВК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья к незаконной схеме.

Также сообщалось, что житель Львовской области получил 5 повесток, но уклонялся от мобилизации почти год. Суд приговорил мужчину к тюрьме — он не признал свою вину и не раскаялся, а также заявил, что во всем виноваты сотрудники ТЦК, воздушные тревоги и плохая работа общественного транспорта.