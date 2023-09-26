Страхи и российская "деза": СМИ в Украине исследовали Telegram-каналы о вручении повесток (скриншоты)

В Telegram-каналах о вручении повесток в Украине от 60 до 190 тыс. пользователей. Люди следят за перемещением патрулей с работниками ТЦК и называют их "оливками", а повестки — "флаерами".

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С первых дней вторжения РФ в Украину продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Во время всеобщей мобилизации военкоматы пытаются обновить информацию о гражданах, пригодных к службе в рядах ВСУ. Поэтому на улицах украинских городов и сел появились патрули, в состав которых входят работники ТЦК. Они вручают повестки, с которыми нужно явиться в военкомат и, при необходимости, присоединиться к Силам обороны. Между тем часть мужчин пытается избежать вручения повесток. Поэтому они используют информацию из Telegram-каналов, в которых говорится о местонахождении патрулей. Несколько таких Telegram-каналов исследовали на портале "Тексты".

В статье, подписанной именем "Андрей Военкомченко", проанализировали несколько Telegram-каналов, созданных для жителей крупнейших областных центров. При этом отмечается, что едва ли не каждый населенный пункт в Украине имеет специальный паблик (и не один), в котором публикуют сообщения о местонахождении патрулей. Сообщения направляются с помощью бота, в котором указывают, где именно видели военкомов и что именно они делали.

Автор исследования обнаружил три самых популярных российских "дезы", которые появляются в таких каналах: о войне "до последнего украинца", о "великой России, которую не победить", о "чиновниках, которые воруют пока украинцы гибнут". О причастности спецслужб РФ иногда свидетельствуют элементарные ошибки в украинских словах, отмечается в статье. Рядом с такими сообщениями — сообщения обычных украинцев, которые декларируют поддержку Украины.

Названия каналов, которыми активно пользуются тысячи украинских мужчин, не указываются. Автор в целом проанализировал несколько крупнейших пабликов — какая публика там собирается, что их беспокоит.

Мобилизация в Украине: детали

Опасаясь мобилизации в ряды ВСУ, граждане следят за передвижением патрулей. "Доброжелатели" отправляют предупреждения о маршрутах и для этого наработали даже особый сленг, отметил автор. В частности, военкома называют "оливками" из-за цвета военной формы, которую они носят. Повестки называются "флаерами". Также указываются важные детали: имеют ли они с собой подозрительные папки, сколько работников ТЦК в каком-то патруле, номер и марку автомобиля и тому подобное.

Каналы в разных украинских городах имеют определенные особенности.

Внимание автора привлек один из киевских каналов с 60 тысячами пользователей. Канал наполнен короткими сообщениями, в которых указывается информация о месте пребывания патрулей ТЦК. При этом не различают, видят ли военкома или обычных военных — реагируют на каждого человека в форме.

Один из пользователей киевского паблика встретился с автором статьи. По его словам, он случайно присоединился к паблику, но потом самостоятельно начал следить за сообщениями, чтобы избежать вручения повестки. Мужчина отметил, что он не против вступить в ряды ВСУ. Но ожидает, когда в системе призыва проведут специальную реформу: все упорядочат и сделают так, чтобы люди могли выбрать военную специальность.

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В одесском паблике (195,5 тыс. подписчиков) настроения слишком "тревожные" и "панические", говорится в статье. Авторы сообщений описывают различные подозрительные и даже "страшные" ситуации: якобы на мужчин буквально "охотятся". Приводятся примеры таких сообщений: "Оливки с флаерами проникли в парадную по адресу ..., будьте бдительны!", "Приглашали в машину — отказался" и др.

Во львовском паблике (126 тыс. подписчиков) сообщения о военкоматах соседствуют с анонсами различных культурных и городских мероприятий. В частности, могут сообщить об открытии спортивной площадки. При этом так называемые "государственники" риторически спрашивают, уместно ли это во время войны. А "пессимисты" подозревают, что это специальное мероприятие, на котором подстерегают с повестками.

В ивано-франковском паблике (89,9 тыс. подписчиков) одна из обсуждаемых тем — взятки, за которые можно откупиться от мобилизации. Во время одного из обсуждений, пишет автор "Текстов", "упрекали" одного из взяточников: требовал слишком маленькие деньги за фальшивую справку.

Отметим, Фокусу не известно, какие именно Telegram-каналы изучали "Тексты". Быстрый поиск в сети легко обнаружил три крупных сообщества, которые следят за местами вручения повесток. В каждом — около 100 тыс. пользователей.

СБУ в марте 2023 года отреагировала на деятельность Telegram-каналов, которые следили за вручением повесток. Тогда силовики уверяли, что смогли прекратить работу 26 крупнейших пабликов, которые "обслуживали" семь областей Украины.

Напоминаем, 24 сентября украинский писатель-путешественник сообщил, что сбежал от мобилизации, переплыв через Днестр. Мужчина написал, что в Украине ему было слишком страшно. Между тем во Львовской области продолжается рассмотрение дела двух работников ТЦК, которых подозревают в насилии против уклонистов: суд пока отправил их под домашний арест.