Страхи і російська "деза": ЗМІ в Україні дослідили Telegram-канали про вручення повісток (скріншоти)

У Telegram-каналах про вручення повісток в Україні від 60 до 190 тис. користувачів. Люди стежать за переміщенням патрулів з працівниками ТЦК і називають їх "оливками", а повістки — "флаєрами".

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З перших днів вторгнення РФ в Україну триває воєнний стан і загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Під час загальної мобілізації військкомати намагаються оновити інформацію про громадян, придатних до служби у лавах ЗСУ. Тому на вулицях українських міст та сіл з'явились патрулі, до складу яких входять працівники ТЦК. Вони вручають повістки, з якими потрібно з'явитись у військкомат і, за потреби, долучитись до Сил оборони. Між тим частина чоловіків намагається уникнути вручення повісток. Тому вони використовують інформацію з Telegram-каналів, в яких ідеться про місцеперебування патрулів. Кілька таких Telegram-каналів дослідили на порталі "Тексти".

У статті, підписаній іменем "Андрій Воєнкомченко", проаналізували кілька Telegram-каналів, створених для мешканців найбільших обласних центрів. При цьому зазначається, що ледь не кожен населений пункт в Україні має спеціальний паблік (і не один), в якому публікують повідомлення про місцеперебування патрулів. Повідомлення надсилаються за допомогою бота, в якому вказують, де саме бачили військкомів та що саме вони робили.

Автор дослідження виявив три найпопулярніших російських "дези", які з'являються в таких каналах: про війну "до останнього українця", про "велику Росію, яку не перемогти", про "чиновників, які крадуть поки українці гинуть". Про причетність спецслужб РФ інколи свідчать елементарні помилки в українських словах, наголошується у статті. Поруч з такими повідомленнями — дописи звичайних українців, які декларують підтримку України.

Назви каналів, якими активно користуються тисячі українських чоловіків, не вказуються. Автор в цілому проаналізував кілька найбільших пабліків — яка публіка там збирається, що їх турбує.

Мобілізація в Україні: деталі

Побоюючись мобілізації до лав ЗСУ, громадяни стежать за пересуванням патрулів. "Доброзичливці" відправляють попередження про маршрути і для цього напрацювали навіть особливий сленг, зауважив автор. Зокрема, військкомів називають "оливками" через колір військової форми, яку вони носять. Повістки називаються "флаєрами". Також вказуються важливі деталі: чи мають вони з собою підозрілі папки, скільки працівників ТЦК в якомусь патрулі, номер та марку автомобіля тощо.

Канали у різних українських містах мають певні особливості.

Увагу автора привернув один із київських каналів із 60 тисячами користувачів. Канал наповнений короткими повідомленнями, в яких вказується інформація про місце перебування патрулів ТЦК. При цьому не розрізняють, чи бачать військкомів, чи звичайних військових — реагують на кожну людину у формі.

Один з користувачів київського пабліку зустрівся з автором статті. За його словами, він випадково долучився до пабліку, але потім самостійно почав стежити за повідомленнями, щоб уникнути вручення повістки. Чоловік наголосив, що він не проти вступити до лав ЗСУ. Але очікує, коли в системі призову проведуть спеціальну реформу: все впорядкують і зроблять так, щоб люди могли обрати військову спеціальність.

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В одеському пабліку (195,5 тис. підписників) настрої надто "тривожні" та "панічні", ідеться у статті. Автори повідомлень описують різні підозрілі і навіть "страшні" ситуації: начебто на чоловіків буквально "полюють". Наводяться приклади таких повідомлень:"Оливки с флаерами проникли в парадную по адресу …, будьте бдительны!", "Приглашали в машину — отказался" та ін.

У львівському пабліку (126 тис. підписників) повідомлення про військкомів сусідять з анонсами різних культурних та міських заходів. Зокрема, можуть повідомити про відкриття спортивного майданчика. При цьому так звані "державники" риторично питають, чи це доречно під час війни. А "песимісти" підозрюють, що це спеціальний захід, на якому чатують з повістками.

В івано-франківському пабліку (89,9 тис. підписників) одна з обговорюваних тем — хабарі, за які можна відкупитись від мобілізації. Під час одного з обговорень, пише автор "Текстів", "докоряли" одному з хабарників: вимагав надто малі гроші за фальшиву довідку.

Зазначимо, Фокусу не відомо, які саме Telegram-канали вивчали "Тексти". Швидкий пошук в мережі легко виявив три великі спільноти, які стежать за місцями вручення повісток. У кожному — майже 100 тис. користувачів.

СБУ у березні 2023 року відреагувала на діяльність Telegram-каналів, які стежили за врученням повісток. Тоді силовики запевняли, що змогли припинити роботу 26 найбільших пабліків, які "обслуговували" сім областей України.

Нагадуємо, 24 вересня український письменник-мандрівник повідомив, що втік від мобілізації, перепливши через Дністер. Чоловік написав, що в Україні йому було надто страшно. Тим часом у Львівській області триває розгляд справи двох працівників ТЦК, яких підозрюють у насильстві проти ухилянтів: суд поки що відправив їх під домашній арешт.