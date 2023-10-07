Целились в боевиков ХАМАС: Армия обороны Израиля разрушила две многоэтажки в Секторе Газа (видео)

Израильские военные утверждают, что исламские боевики часто размещают свои объекты в гражданских районах. Террористы грозят в ответ ударом по центру Тель-Авива.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум высотным зданиям в Секторе Газа, где боевики ХАМАС разместили свои военные объекты. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Одна из построек называется "Палестинская башня". По заверению военных, террористы специально размещают военные объекты в центре гражданского населения Сектора Газа.

Перед ударом ЦАХАЛ предупреждал жильцов здания и просил их эвакуироваться.

На представленных ниже кадрах можно увидеть сам удар. Судя по последствиям, одно из зданий полностью разрушено.

Боевое крыло ХАМАС, террористы из "Бригады Изэддина аль-Кассема" пригрозили в ответ ударом по центру Тель-Авива. Источники канала Al Jazeera сообщают, что по меньшей мере 198 палестинцев были убиты в результате воздушных атак Израиля.

Напомним, что боевики группировки ХАМАС вторглись в южную часть Израиля утром 7 октября. Израиль, Канада, США, Великобритания и Япония признали ХАМАС террористической организацией.

Армия обороны Израиля проводит операцию "Железные мечи" в ответ на нападение боевиков ХАМАС из Сектора Газа. В Офисе президента Украины считают, что Россия причастна к атаке на Израиль.