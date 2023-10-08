"Есть целый перечень объектов": в Воздушных силах рассказали о защите инфраструктуры ПВО

Ставка будет сделана на объекты энергетики, стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что западные системы противовоздушной обороны будут фокусироваться на обеспечении безопасности энергетического сектора и критически важных инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Согласно его заявлению, системы противовоздушной обороны будут продолжать укреплять те же направления, что и в предыдущем году. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности энергетического сектора, особенно в период отопительного сезона, а также на защите стратегически важных объектов государства и критической инфраструктуры.

"Есть целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить. Также необходимо вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", — добавил Игнат.

Напомним, Фокус писал, что ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали различные регионы Украины беспилотниками типа Shahed-131/136, выпущенными из временно оккупированного Крыма.

А 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" и нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск в Харьковской области. Взрывы также прогремели в Миргородском районе и в Сумской области.