Израиль нанес ответный удар по югу Ливана: война в регионе набирает обороты

Представители организации "Хезболла" заявили, что действия палестинцев из ХАМАС законны и поздравили с их "героической, широкомасштабной и победной" операцией против Израиля.

В воскресенье 8 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по территории южного Ливана после того, как с ливанской стороны был открыт огонь в сторону Израиля. Ответственность за ракетный удар и минометный обстрел по израильской территории взяла на себя организация "Хезболла". Об этом сообщает The Times of Israel.

"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе горы Дов в знак солидарности и поддержки палестинцев из ХАМАС.

"Из солидарности с силами палестинского сопротивления несколько наших бойцов сегодня утром атаковали три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа. Мы на пути к освобождению нашей ливанской земли, которая пока еще остается оккупированной", — заявили лидеры ливанской группировки.

Израильские военные заявили, что нанесли ответный удар по району Ливана, откуда велся артиллерийский огонь. Кроме того, один из беспилотников ЦАХАЛ нанес удар по посту "Хезболлы" в районе Хар-Дов, расположенном в Шебаа.

Отметим, что фермы Шебаа — это участок земли площадью 39 кв. км, на который претендуют Ливан и Израиль, при этом Сирия и Ливан заявляют, что фермы Шебаа принадлежат Ливану.

Вмешается ли "Хезболла" в войну

После начала военной операции группировки ХАМАС 7 октября под названием "Наводнение Аль-Аксы" лидеры организации "Хезболла", которая тесно связана с Ираном, заявила о законности действий палестинцев и поздравила с их "героической, широкомасштабной" и "победной" операцией против Израиля.

В заявлении подчеркивается, что операция является "посланием арабскому и исламскому миру и всему международному сообществу" и особенно тем, кто стремится к нормализации отношений израильтянами, что "дело палестинцев очень живо, и оно не умрет до победы и освобождения".

Миротворцы наращивают силы на границе с Ливаном

Как заявил представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти командование Временными силами ООН в Ливане приняло решение усилить патрулирование на ливано-израильской границе.

По его словам, миротворцы будут поддерживать стабильность и помогут избежать эскалации в регионе. Тененти добавил, что силы ООН находятся в постоянном контакте с конфликтующими сторонами и намерены обеспечить координацию во избежание всяких недоразумений.

"Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности, учитывая угрозу ракетных обстрелов", — отметил Тененти.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных жителей Сектора Газа немедленно покинуть анклав, поскольку израильская армия готова превратить в руины объекты ХАМАС в Секторе Газа. По его словам израильтяне будут до конца мстить за нападение палестинцев 7 октября.