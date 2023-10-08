Атака ХАМАС на Израиль: какие потери понесли стороны конфликта и в каких городах идут бои (карта)
По информации израильских военных, силам ЦАХАЛ удалось уничтожить 400 боевиков группировки ХАМАС. В то же время, по предварительным данным, в результате контрударов израильской армии 313 палестинцев были убиты и 1990 человек получили ранения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что число израильтян, убитых с момента начала атаки ХАМАС в субботу 7 октября, возросло до 350 человек. В то же время по информации министерства здравоохранения Палестины в Секторе Газа за последние 24 часа по меньшей мере 313 палестинцев были убиты и еще 1990 ранены. Об этом 8 октября сообщили журналисты The Times of Israel.
Большинство из палестинцев, говорится в материале, вероятно, были убиты в результате ночных ответных ударов ЦАХАЛ по Сектору Газа. В то же время число жертв среди боевиков группировки ХАМАС возросло до 400 человек.
"Военные убили более 400 палестинских террористов на юге Израиля и в Секторе Газа и взяли в плен еще десятки в ходе боев, которые начались вчера", — заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.
Атака ХАМАС на Израиль: число заложников
Посольство Израиля в США опубликовало данные о числе израильских заложников, которые попали в плен к боевикам ХАМАС. Утром 8 октября дипломаты сообщили, что палестинцы похитили более 100 человек — среди них мирные жители и израильские военные. Также сообщается о более 300 убитых израильтян и о том, что 1800 человек, получивших ранения. При этом официальный Иерусалим пока не комментировал информацию о заложниках.
В свою очередь представители ХАМАС сообщают о большем числе взятых в плен израильтян. Как пишет издание Al Arabiya, палестинцы объявят о числе взятых в заложники граждан Израиля в ближайшее время.
Динамика боевых действий
По информации канала CNN, боевики группировки ХАМАС все еще присутствуют в израильских городах, где продолжаются боевые столкновения с подразделениями израильской армии. Сообщается, что бои идут в в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беери, Йатеде и Киссуфиме. Поэтому о полном освобождении южной части страны в районе Сектора Газа пока говорить рано.
Поступают сообщения об ожесточенных перестрелках между израильскими войсками и палестинскими террористами в городе Маген на юге страны, недалеко от границы с Сектором Газа. Армия обороны Израиля в этом районе против палестинцев также применяет танки.
Спустя почти 30 часов после того, как ХАМАС начал наступление на израильские приграничные населенные пункты, силы ЦАХАЛа продолжают попытки зачистить эти районы.
В то же время авиация ЦАХАЛ в рамках операции "Железные мечи" всю ночь наносила удары по объектам группировки ХАМАС в Газе. И хотя жителей города призвали покинуть территорию, эвакуироваться удалось не всем.
Авиаударами повреждена практически вся критическая инфраструктура города, электричество в Газе пропало уже много часов назад, Интернет и мобильная связь практически отсутствуют, начались проблемы с питьевой водой. В целом местные власти говорят о надвигающейся гуманитарной катастрофе.
Напомним, ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла приграничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАаЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана.