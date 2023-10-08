Атака ХАМАС на Израиль: какие потери понесли стороны конфликта и в каких городах идут бои (карта)

По информации израильских военных, силам ЦАХАЛ удалось уничтожить 400 боевиков группировки ХАМАС. В то же время, по предварительным данным, в результате контрударов израильской армии 313 палестинцев были убиты и 1990 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что число израильтян, убитых с момента начала атаки ХАМАС в субботу 7 октября, возросло до 350 человек. В то же время по информации министерства здравоохранения Палестины в Секторе Газа за последние 24 часа по меньшей мере 313 палестинцев были убиты и еще 1990 ранены. Об этом 8 октября сообщили журналисты The Times of Israel.

Большинство из палестинцев, говорится в материале, вероятно, были убиты в результате ночных ответных ударов ЦАХАЛ по Сектору Газа. В то же время число жертв среди боевиков группировки ХАМАС возросло до 400 человек.

"Военные убили более 400 палестинских террористов на юге Израиля и в Секторе Газа и взяли в плен еще десятки в ходе боев, которые начались вчера", — заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

Атака ХАМАС на Израиль: число заложников

Посольство Израиля в США опубликовало данные о числе израильских заложников, которые попали в плен к боевикам ХАМАС. Утром 8 октября дипломаты сообщили, что палестинцы похитили более 100 человек — среди них мирные жители и израильские военные. Также сообщается о более 300 убитых израильтян и о том, что 1800 человек, получивших ранения. При этом официальный Иерусалим пока не комментировал информацию о заложниках.

Атака ХАМАС на Израиль: какие потери понесли стороны конфликта

В свою очередь представители ХАМАС сообщают о большем числе взятых в плен израильтян. Как пишет издание Al Arabiya, палестинцы объявят о числе взятых в заложники граждан Израиля в ближайшее время.

Динамика боевых действий

По информации канала CNN, боевики группировки ХАМАС все еще присутствуют в израильских городах, где продолжаются боевые столкновения с подразделениями израильской армии. Сообщается, что бои идут в в Офакиме, Сдероте, Яд-Мордехае, Кфар-Азе, Беери, Йатеде и Киссуфиме. Поэтому о полном освобождении южной части страны в районе Сектора Газа пока говорить рано.

Поступают сообщения об ожесточенных перестрелках между израильскими войсками и палестинскими террористами в городе Маген на юге страны, недалеко от границы с Сектором Газа. Армия обороны Израиля в этом районе против палестинцев также применяет танки.

Спустя почти 30 часов после того, как ХАМАС начал наступление на израильские приграничные населенные пункты, силы ЦАХАЛа продолжают попытки зачистить эти районы.

Карта боевых действий в районе Сектора Газа. Источник: Twitter

В то же время авиация ЦАХАЛ в рамках операции "Железные мечи" всю ночь наносила удары по объектам группировки ХАМАС в Газе. И хотя жителей города призвали покинуть территорию, эвакуироваться удалось не всем.

Авиаударами повреждена практически вся критическая инфраструктура города, электричество в Газе пропало уже много часов назад, Интернет и мобильная связь практически отсутствуют, начались проблемы с питьевой водой. В целом местные власти говорят о надвигающейся гуманитарной катастрофе.

Напомним, ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла приграничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАаЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана.