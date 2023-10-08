Новые могилы на кладбище села Гроза: состоялись первые захоронения (фото)

Правоохранители не исключают, что российскую ракету умышленно навели на кафе, когда люди пришли на поминки. Об этом говорят и селяне.

В селе Гроза Харьковской области состоялись первые захоронения погибших от ракетного удара по местному кафе, сообщает радио "Свобода". Всего во время обстрела были убиты 52 человека из 330, которые жили в этом селе.

"Это варварское последствие этой войны: 20 процентов общины могут быть уничтожены за считанные секунды", — отметили в соцсети Х (Twitter) эксперты ООН, которые побывали на месте трагедии.

Кто навел ракету

Во время оккупации в селе Гроза некоторые чувствовали себя как коллаборационисты — с радостью встречали российских военных, пускали их в свои дворы, кормили, позволяли сносить в дома украденное у мирных жителей имущество, рассказывали местные жители.

"К сожалению, их так никто и не наказал", — жалуются крестьяне.

Убитые горем, они предполагают, что именно предатели могли навести ракету на поминальный обед.

"Вот именно в эту минуту, как люди зашли на поминки, — сразу же ракету бросили! Они, видимо, не успели и за столы сесть", — рассказывает селянка Валентина, которая живет напротив места прилета.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области — начальник следственного управления Сергей Болвинов, правоохранители ищут наводчиков и проводят обыски. Но пока о предателях ничего неизвестно, а на кладбище села ежедневно выкапывают новые могилы.

Новые могилы на кладбище села Гроза Новые могилы на кладбище села Гроза Новые могилы на кладбище села Гроза

Хроника трагедии

5 октября селяне перезахоронили земляка-добровольца Андрея Козыря и собрались на поминки. Именно тогда в здание кафе в селе Гроза на Купянщине попала российская ракета "Искандер-М", которая была выпущена из Воронежской области. По состоянию на 8 октября известно о 52 погибших и 6 раненых, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. В селе повреждено около 25 частных домов.

Российские войска били по дому, где проходил поминальный обед, высокоточным и дорогим оружием, имеющим чрезвычайную разрушительную силу. Как констатируют следователи и очевидцы, били сознательно, по наводке.

Перезахоронение инициировали вдова и сын Андрея, Денис, тоже военный. Во время ракетного удара они, а также жена сына, погибли.

Напомним, Фокус писал, что Андрей Козырь вместе с сыном вернулись из-за границы в первые дни войны. Андрей погиб в 2022 году после трех суток на фронте. В 2023 году россияне убили всю его семью во время поминок.

На следующий день, 6 октября, сообщал Фокус, ВС РФ ударили по центру Харькова. Россияне использовали две баллистические ракеты "Искандер-М", которые повредили отель и два жилых дома. В результате российского обстрела погиб 10-летний мальчик и его бабушка, 25 человек ранены.

В то же время в Кремле цинично прокомментировали ракетный удар по селу Гроза: "Не гражданская цель".