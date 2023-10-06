"Не гражданская цель": в Кремле прокомментировали удар РФ по селу Гроза

Ракетный удар по селу Гроза стал самым масштабным по количеству жертв в Харьковской области с начала войны.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар российской армии по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека, заявил, что ВС РФ "не наносят ударов по гражданским целям". Об этом 6 октября сообщает ВВС.

"Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства", — заявил Песков.

Последствия ракетного удара по селу Гроза Харьковской области Фото: Скрин видео

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу, 6 октября, сообщило, что направило спецгруппу в село Гроза для сбора информации о ракетном ударе и фиксации доказательств предполагаемых военных преступлений.

Ракетный удар по селу в Харьковской области стал самым масштабным по количеству жертв в регионе с начала полномасштабного вторжения.

Ракетный удар по селу Гроза – что известно

В четверг, 5 октября, в кафе, расположенное в селе Гроза Харьковской области, попала российская ракета "Искандер М". В момент удара в здании находилось около 60 человек, которые собрались на поминки погибшего односельчанина Андрея Козыря. В результате здание было полностью разрушено и все люди оказались под завалами.

Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области

Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар предположительно был нанесен не обычной, а противокорабельной боевой ракетой.

Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области

Напомним, 5 октября ВС РФ сбросили авиабомбы на Берислав Херсонской области. В результате прямого попадания в здание больницы ранены медики.