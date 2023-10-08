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Военный Фокус Российско-украинская война РФ обстреляла село Гроза: более 50 погибших

Новые могилы на кладбище села Гроза: состоялись первые захоронения (фото)

Харьковщина, ракетный обстрел, село Гроза, Искандер-М, новые могилы
Фото: Олег Синегубов/Facebook | В селе Гроза Купянского района на Харьковщине ежедневно роют могилы

Правоохранители не исключают, что российскую ракету умышленно навели на кафе, когда люди пришли на поминки. Об этом говорят и селяне.

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В селе Гроза Харьковской области состоялись первые захоронения погибших от ракетного удара по местному кафе, сообщает радио "Свобода". Всего во время обстрела были убиты 52 человека из 330, которые жили в этом селе.

"Это варварское последствие этой войны: 20 процентов общины могут быть уничтожены за считанные секунды", — отметили в соцсети Х (Twitter) эксперты ООН, которые побывали на месте трагедии.

Кто навел ракету

Во время оккупации в селе Гроза некоторые чувствовали себя как коллаборационисты — с радостью встречали российских военных, пускали их в свои дворы, кормили, позволяли сносить в дома украденное у мирных жителей имущество, рассказывали местные жители.

"К сожалению, их так никто и не наказал", — жалуются крестьяне.

Убитые горем, они предполагают, что именно предатели могли навести ракету на поминальный обед.

"Вот именно в эту минуту, как люди зашли на поминки, — сразу же ракету бросили! Они, видимо, не успели и за столы сесть", — рассказывает селянка Валентина, которая живет напротив места прилета.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области — начальник следственного управления Сергей Болвинов, правоохранители ищут наводчиков и проводят обыски. Но пока о предателях ничего неизвестно, а на кладбище села ежедневно выкапывают новые могилы.

Новые могилы на кладбище села Гроза Fullscreen
Новые могилы на кладбище села Гроза
Новые могилы на кладбище села Гроза Fullscreen
Новые могилы на кладбище села Гроза
Новые могилы на кладбище села Гроза Fullscreen
Новые могилы на кладбище села Гроза
Новые могилы на кладбище села Гроза
Новые могилы на кладбище села Гроза
Новые могилы на кладбище села Гроза

Хроника трагедии

5 октября селяне перезахоронили земляка-добровольца Андрея Козыря и собрались на поминки. Именно тогда в здание кафе в селе Гроза на Купянщине попала российская ракета "Искандер-М", которая была выпущена из Воронежской области. По состоянию на 8 октября известно о 52 погибших и 6 раненых, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. В селе повреждено около 25 частных домов.

Российские войска били по дому, где проходил поминальный обед, высокоточным и дорогим оружием, имеющим чрезвычайную разрушительную силу. Как констатируют следователи и очевидцы, били сознательно, по наводке.

Перезахоронение инициировали вдова и сын Андрея, Денис, тоже военный. Во время ракетного удара они, а также жена сына, погибли.

Важно
Нельзя жить, как до войны. Чему должна научить украинцев трагедия в Грозе
Нельзя жить, как до войны. Чему должна научить украинцев трагедия в Грозе

Напомним, Фокус писал, что Андрей Козырь вместе с сыном вернулись из-за границы в первые дни войны. Андрей погиб в 2022 году после трех суток на фронте. В 2023 году россияне убили всю его семью во время поминок.

На следующий день, 6 октября, сообщал Фокус, ВС РФ ударили по центру Харькова. Россияне использовали две баллистические ракеты "Искандер-М", которые повредили отель и два жилых дома. В результате российского обстрела погиб 10-летний мальчик и его бабушка, 25 человек ранены.

В то же время в Кремле цинично прокомментировали ракетный удар по селу Гроза: "Не гражданская цель".