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Воєнний фокус Російсько-українська війна РФ обстріляла село Гроза під Харковом

Нові могили на цвинтарі села Гроза: відбулися перші поховання (фото)

Харківщина, ракетний обстріл, село Гроза, Іскандер-М, нові могили
Фото: Олег Синегубов/Facebook | У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині щодня риють могили

Правоохоронці не виключають, що російську ракету умисне навели на кафе, коли люди прийшли на тризну. Про це говорять і селяни.

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У селі Гроза Харківської області відбулися перші поховання загиблих через ракетний удар по місцевому кафе, повідомляє радіо "Свобода". Загалом під час обстрілу було вбито 52 людини із 330, які жили у цьому селі.

"Це варварський наслідок цієї війни: 20 відсотків громади можуть бути знищені за лічені секунди", — зазначили у соцмережі Х (Twitter) експерти ООН, які побували на місці трагедії.

Хто навів ракету

Під час окупації у селі Гроза дехто почувалися як колаборанти — з радістю зустрічали російських військових, пускали їх на свої подвір'я, годували, дозволяли зносити до хат вкрадене у мирних жителів майно, розповідали місцеві жителі.

"На жаль, їх так ніхто і не покарав", — бідкаються селяни.

Вбиті горем, вони припускають, що саме зрадники могли навести ракету на тризну.

"От саме у цю хвилину, як люди зайшли на помини, — одразу ж ракету кинули! Вони, мабуть, не встигли і за столи сісти", — розповідає селянка Валентина, яка живе навпроти місця прильоту.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області — начальник слідчого управління Сергій Болвінов, правоохоронці шукають навідників і проводять обшуки. Але поки що про зрадників нічого невідомо, а на цвинтарі села щодня викопують нові могили.

жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина Fullscreen
Нові могили на цвинтарі села Гроза
жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина Fullscreen
Нові могили на цвинтарі села Гроза
жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина Fullscreen
Нові могили на цвинтарі села Гроза
жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина
жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина
жертви ракетного обстрілу, село Гроза, Харківщина

Хроніка трагедії

5 жовтня селяни перепоховали земляка-добровольця Андрія Козира і зібралися на тризну. Саме тоді в будівлю кафе у селі Гроза на Куп’янщині влучила російська ракета "Іскандер-М", якц було випущено з Воронезької області. Станом на 8 жовтня відомо про 52 загиблих і 6 поранених, четверо з яких перебувають у важкому стані. У селі пошкоджено близько 25 приватних будинків.

Російські війська били по будинку, де проходив поминальний обід, високоточною і дорогою зброєю, що має надзвичайну руйнівну силу. Як констатують слідчі та очевидці, били свідомо, за наводкою.

Перепоховання ініціювали вдова і син Андрія, Денис, теж військовий. Під час ракетного удару вони, а також дружина сина, загинули.

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Не можна жити, як до війни. Чого має навчити українців трагедія в Грозі
Не можна жити, як до війни. Чого має навчити українців трагедія в Грозі

Нагадаємо, Фокус писав, що Андрій Козир разом з сином повернулися з-за кордону у перші дні війни. Андрій загинув у 2022 році після трьох діб на фронті. У 2023 році росіяни убили всю його родину під час поминок.

Наступного дня, 6 жовтня, повідомляв Фокус, ЗС РФ вдарили по центру Харкова. Росіяни використали дві балістичні ракети "Іскандер-М", які пошкодили готель та два житлових будинки. Внаслідок російського обстрілу загинув 10-річний хлопчик та його бабуся, 25 людей поранені.

Водночас у Кремлі цинічно прокоментували ракетний удар по селу Гроза: "Не цивільна ціль".