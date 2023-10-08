Нові могили на цвинтарі села Гроза: відбулися перші поховання (фото)

Правоохоронці не виключають, що російську ракету умисне навели на кафе, коли люди прийшли на тризну. Про це говорять і селяни.

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У селі Гроза Харківської області відбулися перші поховання загиблих через ракетний удар по місцевому кафе, повідомляє радіо "Свобода". Загалом під час обстрілу було вбито 52 людини із 330, які жили у цьому селі.

"Це варварський наслідок цієї війни: 20 відсотків громади можуть бути знищені за лічені секунди", — зазначили у соцмережі Х (Twitter) експерти ООН, які побували на місці трагедії.

Хто навів ракету

Під час окупації у селі Гроза дехто почувалися як колаборанти — з радістю зустрічали російських військових, пускали їх на свої подвір'я, годували, дозволяли зносити до хат вкрадене у мирних жителів майно, розповідали місцеві жителі.

"На жаль, їх так ніхто і не покарав", — бідкаються селяни.

Вбиті горем, вони припускають, що саме зрадники могли навести ракету на тризну.

"От саме у цю хвилину, як люди зайшли на помини, — одразу ж ракету кинули! Вони, мабуть, не встигли і за столи сісти", — розповідає селянка Валентина, яка живе навпроти місця прильоту.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області — начальник слідчого управління Сергій Болвінов, правоохоронці шукають навідників і проводять обшуки. Але поки що про зрадників нічого невідомо, а на цвинтарі села щодня викопують нові могили.

Нові могили на цвинтарі села Гроза Нові могили на цвинтарі села Гроза Нові могили на цвинтарі села Гроза

Хроніка трагедії

5 жовтня селяни перепоховали земляка-добровольця Андрія Козира і зібралися на тризну. Саме тоді в будівлю кафе у селі Гроза на Куп’янщині влучила російська ракета "Іскандер-М", якц було випущено з Воронезької області. Станом на 8 жовтня відомо про 52 загиблих і 6 поранених, четверо з яких перебувають у важкому стані. У селі пошкоджено близько 25 приватних будинків.

Російські війська били по будинку, де проходив поминальний обід, високоточною і дорогою зброєю, що має надзвичайну руйнівну силу. Як констатують слідчі та очевидці, били свідомо, за наводкою.

Перепоховання ініціювали вдова і син Андрія, Денис, теж військовий. Під час ракетного удару вони, а також дружина сина, загинули.

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Не можна жити, як до війни. Чого має навчити українців трагедія в Грозі

Нагадаємо, Фокус писав, що Андрій Козир разом з сином повернулися з-за кордону у перші дні війни. Андрій загинув у 2022 році після трьох діб на фронті. У 2023 році росіяни убили всю його родину під час поминок.

Наступного дня, 6 жовтня, повідомляв Фокус, ЗС РФ вдарили по центру Харкова. Росіяни використали дві балістичні ракети "Іскандер-М", які пошкодили готель та два житлових будинки. Внаслідок російського обстрілу загинув 10-річний хлопчик та його бабуся, 25 людей поранені.

Водночас у Кремлі цинічно прокоментували ракетний удар по селу Гроза: "Не цивільна ціль".