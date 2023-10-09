Враг возобновил минирование, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Запорожском направлении, — ISW

Враг начал минировать участок в районе Работино-Вербово, который ранее был расчищен, для того, чтобы достичь "тактической неожиданности".

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются не допустить продвижения Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 8 октября.

"Российские войска усиливают минирование в районе Работино-Вербово и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от западной Запорожской области", — говорилось в сообщении.

По словам российских военкоров, оккупанты начали минировать территорию на линии Работино-Вербово, которая была ранее расчищена, для того, чтобы достичь "тактической неожиданности". Российский блогер заявил, что военные РФ якобы усилили тактические наступательные операции на нескольких направлениях фронта за пределами Запорожской области для того, чтобы растянуть оборону украинских военных.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун отметил, что враг пытается зафиксировать Силы обороны на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать ВСУ перебросить резервы на Запорожское направление.

Запорожское направление Запорожское направление

Напомним, 8 октября в Институте изучения войны заявили, что украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута и западной части Запорожской области. В частности, бойцы достигли частичного успеха в направлении на восток от Андреевки.

В ежедневном отчете за 3 сентября аналитики Института изучения войны рассказали, что на Ореховском направлении начали наблюдаться ухудшенные боевые возможности у некоторых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.