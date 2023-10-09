Мобилизация в Украине: мужчин до какого возраста могут забрать в армию

Для некоторых граждан предельный возраст для воинской службы может быть выше 60 лет.

Возрастные ограничения для военнообязанных и военнослужащих в Украине во время мобилизации определены законом. Согласно статье 22 Закона Украины № 2232 "О воинской обязанности и военной службе", устанавливается максимальный предел возраста для службы. Фокус разобрался, какие предельные возрастные ограничения могут быть для воинской службы.

На данный момент, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, мобилизация продолжается, и военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Предельные возрастные ограничения для военной службы следующие:

Для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, находящихся на контрактной службе, предельный возраст составляет 45 лет.

Для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, также находящихся на контракте, возрастной лимит устанавливается в 50 лет.

Военнослужащие высшего сержантского и старшинского состава, проходящие службу по контракту, могут оставаться на службе до 55 лет.

Для военнослужащих младшего офицерского состава предельный возраст составляет 45 лет.

Военнослужащие старшего офицерского состава, такие как майоры (капитаны 3 ранга) и подполковники (капитаны 2 ранга), могут служить до 50 лет, а полковники (капитаны 1 ранга) — до 55 лет.

Военнослужащие высшего офицерского состава имеют возможность служить до 60 лет.

В период особых обстоятельств, когда военная служба требуется от лиц рядового, сержантского и старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава, предельный возраст увеличивается до 60 лет, а для высшего офицерского состава — до 65 лет.

Таким образом, в Украине мужчины могут служить в армии до 60 лет в период мирного времени и до 65 лет для высшего офицерского состава в период военного положения.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.