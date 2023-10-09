"Окно возможностей": РФ может использовать паузу в войне и атаковать страны Балтии, — депутат Литвы

По словам члена комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине, если война в Украине не закончится победой Киева, то к 2027 году РФ под ударом могут оказаться страны Балтии.

Россия действительно может воспользоваться паузой в войне и атаковать страны Балтии. Если война начнется между Китаем и США, у России появится "окно возможностей". Об этом сообщает депутат, член комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине в эфире "Суспільного".

"Некоторые коллеги в Южной Европе в этом смысле до сих пор не хотят понять, что если мы не решим проблему с Украиной, если мы не поможем Украине победить сейчас, Россия использует это окно возможностей, когда будет война между Китаем и Америкой", — рассказала депутат.

По словам члена комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине, после 2027 года риск нападения РФ на страны Балтии повышается.

"Почему некоторые мои коллеги еще не дошли до этого? Здесь есть общие для всех проблемы. Одна из них — то, что риск и угрозу, несущую Китай, не все страны видят одинаково. Откровенно говоря, не все эксперты в Украине понимают, что Китай это не друг, что это тот, кто играет такую же долгую империальную политику, как и Россия", — говорит Шакалине.

Ранее Фокус писал, что, если нынешняя война будет поставлена на паузу, у России появится время, чтобы возобновить военный потенциал и снова атаковать не только Украину, но и другие страны, которые находятся в ее интересах.

А назначенный Кремлем "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий открыто поддержал российское вторжение в Финляндию, Польшу и страны Балтии, которое восстановит Российскую империю в границах, существовавших до 1917 года.