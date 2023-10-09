Не только студенты: в ТЦК рассказали, кто из украинцев имеет право на отсрочку

По словам майора Романа Истомина, сроки отсрочки от мобилизации принимают сотрудники ТЦК и СП. Каждый случай рассматривается индивидуально.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые были продлены до 15 ноября. В то же время, у некоторых категорий граждан есть возможность получить отсрочку на определенный срок. Об этом рассказал представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

Сроки, на которые украинцы могут получить отсрочку, не предусматриваются. Это решение будут принимать сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Если, например, предоставляется отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, необходимое для того, чтобы человек вылечился", – заявил Роман Истомин.

Если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то она уже предоставляется на полгода, после чего военнообязанный вновь должен прийти в ТЦК для сверки данных.

У студентов также есть право на отсрочку, как отметил представитель Полтавского областного ТЦК. Она действует все время, пока студент числится в учебном заведении.

"Студенты очной формы получают отсрочку до завершения учебы, но часто до окончания учебного года, ведь может случиться так, что кого-то отчислят", – заявил Роман Истомин.

Ранее Фокус сообщал, мужчин до какого возраста могут забрать в армию в период действия всеобщей мобилизации. Все дело в том, что для некоторых граждан предельный возраст для воинской службы может быть выше 60 лет.