ВСУ показали батарею украинских САУ "Богдана" на разных шасси (видео)

На вооружении 1-й отдельной бригады спецназначения есть несколько САУ "Богдана" на базе белорусского МАЗ-6317 и чешской Tatra.

Артиллеристы 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна показали применение сразу трех украинских 155-мм САУ "Богдана". Видео опубликовала пресс-служба военных.

Военный с позывным "Француз" говорит, что его расчет учит новобранцев эксплуатировать украинские САУ "Богдана". Для освоения машины нужен месяц, но при необходимости это время можно уменьшить до двух-трех недель. Сам "Француз" ранее был минометчиком. Он отмечает, что машиной можно овладеть без какого-либо опыта в армии.

Артиллеристы постоянно учат побратимов, чтобы при необходимости заменить бойцов в существующих экипажах. Не исключено, что часть из военных могут учить для новых машин, пишет "Милитарный".

Кроме этого был показан пульт управления машины, которым выставляется орудие под нужный угол. "Француз" говорит, что если бы он служил не на "Богдане", то хотел бы попробовать работать на шведской САУ Archer. Но если добавить на украинскую машину автомат заряжания и систему навигации, то она будет ничем не хуже шведской установки.

Сейчас на машинах до сих пор отсутствуют автоматы заряжания, поэтому надо вручную досылать боеприпас в орудие. На видео показаны три САУ "Богдана" на базе чешского шасси Tatra T815-7 и две на базе МАЗ-6317.

Напомним, 18 сентября бойцы ВСУ рассказали, как работает "Богдана" на фронте после трех месяцев боевой работы.

12 сентября производитель объяснил, почему украинскую "Богдану" изготавливают на разных шасси.