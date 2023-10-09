Британские коммандос завершили подготовку тысячи бойцов морской пехоты из Украины

Морпехов научили проводить десантные операции на малых лодках, прорывать "зубы дракона", а также научили обращаться с различными образцами оружия.

Украинские морские пехотинцы завершили подготовку от Королевских коммандос. Бойцов учили проводить десантные операции на малых лодках. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

Примерно 900 морских пехотинцев возвращается домой на поле боя после обучения армейских коммандос и морпехов британской армии. В Минобороны отмечают, что тренировки были анонсированы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в феврале. Уже тогда украинские морпехи проходили обучение.

Кроме рейдовых действий днем и ночью на небольших лодках, морпехи овладели ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger, а также минометы, БПЛА и другое вооружение. Также их научили пробивать препятствия в виде "зубов дракона", которые оккупанты массово расположили на оккупированной части Украины.

Обучение украинских морпехов Обучение украинских морпехов Обучение украинских морпехов Обучение украинских морпехов Обучение украинских морпехов

Учения проводили инструкторы с 42-й и 47-й рейдовой группой коммандос вместе с армейцами из 24 инженерного подразделения коммандос и артиллеристов из 29-го артиллерийского подразделения. Также в учениях принимали участие инструкторы из Нидерландов. Программа длилась 5 недель.

Напомним, 11 августа в Великобритании отрапортовали о завершении обучения 900 морпехов для десантных операций и рейдов.

7 августа СМИ показали, как происходит контрнаступление морпехов на юге Украины.