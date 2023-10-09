Куда делся "Прометей": в РФ молчат о работе ЗРК С-500

Противоракетный комплекс С-500 якобы поступил на вооружение ВС РФ для обороны Москвы. Он должен перехватывать цели в радиусе 600 км, но ничего не слышно о его применении.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод "Алмаз-Антей", который разрабатывает и производит различные средства ПВО. Все говорили о С-300 и С-400, но уже давно не говорят о С-500. Об этом сообщает Defense News.

Во время визита российского министра на "Алмаз-Антей" отмечалась эффективность различных систем: С-300, С-350 и С-400 в условиях полномасштабной войны против Украины. Однако ни слова не было о С-500 "Прометей".

РФ заявляла, что С-500 сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты в радиусе 600 км. Для сравнения С-400 имеет радиус действия 400 км, а С-300 — 150 км. Президент РФ Владимир Путин еще в 2018 году призвал начать серийное производство, но массово оно так и не стартовало.

Источники издания сообщают, что производство "Алмаз-Антея" выросло, но есть дефицит деталей, станков и рабочей силы. Производство зенитных ракет почти не зависит от Запада, чего нельзя сказать о самих пусковых и станциях РЛС.

По данным Центра стратегических и международных исследований, который отслеживает состояние систем противовоздушной и противоракетной обороны, Россия начала разработку С-500 в 2010 году. В 2016 году якобы были открыты заводы для производства зенитно-ракетных систем. Одна система С-500 будет стоить примерно от 700 до 800 миллионов долларов в 2020 году и до 2,5 миллиарда долларов в 2023 году.

В 2021 году в РФ заявляли, что 1 армия ПВО и ПРО обороны спецназначения якобы получила первую С-500. Ее основной задачей была оборона Москвы. Однако эксперты заявляли, что она была с ограниченными возможностями, в частности без обнаружения внеатмосферных целей.

Отдельный вопрос это ракеты для комплекса. Пока нет информации, что РФ имеет мишени, которые имитировали гиперзвуковую ракету, а также доступа к электронике. Заявлялось о создании ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1 с радиусом действия до 600 км. В РФ традиционно называют С-500 комплексом, который не имеет аналогов в мире и якобы лучше американской системы THAAD.

В российской государственной программе вооружений предусматривается, что до 2027 года будет создана С-550 противоракетно-противокосмическая система. Она должна поступить в ВКС РФ до 2035 года. Однако пока нет доказательств, что С-550 существует.

Напомним, в июле 2021 в РФ анонсировали приобретение 10 ЗРК С-500 "Прометей".

7 июля того же года в Минобороны РФ провели тестовые запуски зенитных ракет ЗРС С-500.