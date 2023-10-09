Идентифицированы пилоты авиабазы "Энгельс-2", бомбившие города Украины – расследователи (фото)

OSINT-расследователи собрали данные о 73 российских военнослужащих со стратегической авиабазы "Энгельс-2", которые причастны к атакам украинской гражданской инфраструктуры.

Специалисты OSINT-агентства Molfar, которое специализируется в сфере частной разведки, установили личности летчиков ВВС РФ с авиабазы "Энгельс-2", которые бомбят украинскую гражданскую инфраструктуру. Их личные данные были опубликованы на сайте агентства.

Команда Molfar идентифицировала 73 сотрудника авиабазы ​​"Энгельс-2", среди которых несколько командиров, пилоты, штурманы и члены команды техников. Собрано большое количество персональных данных, включая, адреса проживания, номера телефонов, аккаунты и пароли в соцсетях, подробности биографии и послужные списки.

Идентифицированные российские пилоты с авиабазы Энгельс-2 Фото: Molfar

Команда расследователей по открытым источникам создала реестр с контактами военнослужащих. В числе опознанных значатся:

Симоненко Александр — командир полка, полковник, участвует в военных действиях в Украине с начала полномасштабного вторжения. Батраков Александр Юрьевич — начальник штаба, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Капша Трофим Александрович — полковник, временно исполняющий обязанности командира соединения и начальника авиабазы ​​в Энгельсе, участвовал в боевых действиях в Сирии. Печачев Алексей Геннадиевич — пилот Ту-95мс "Изборск", родился в Мелитополе Запорожской области, участвовал в войне в Сирии в 2015 году. Стегачев Олег Сергеевич — пилот Ту-95МС "Воркута", участвовал в военных действиях в Сирии. Дорофеев Иван Федорович — пилот Ту-95мс "Мурманск", внесен в базу "Миротворец" как участник вторжения России в Украину в 2022 году. Манягин Александр Сергеевич — командир эскадрильи Ту-95мс, внесен в базу "Миротворец" как участник вторжения России в Украину в 2022.

"Эти пилоты, члены экипажей, командиры — все они вовлечены в международные военные преступления, так как причастны к ударам по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Украины. Деятельность этих людей… может и должна быть признана преступлением против человечности или актом геноцида украинского народа. И именно поэтому эти люди должны быть признаны международными преступниками. Они и все, кто совершают эти атаки против Украины, должны понимать – наказание неизбежно", – говорится на сайте Molfar.

По информации OSINT-агентства в домах, где живут семьи военнослужащих авиабазы ​​"Энгельс-2" появились надписи "здесь живет семья убийцы".

Авиабаза "Энгельс-2": что известно

"Энгельс-2" – одна из крупнейших баз ВВС России, откуда регулярно взлетают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС для воздушных атак по территории Украины. Она расположена в Саратовской области, примерно в 900 км от Харькова.

Расположение стратегической российской авиабазы "Энгельс-2" Фото: Molfar

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (Blackjack по классификации NATO):

самый большой бомбардировщик в мире;

способен нести ядерные боеголовки;

выполняет быстрые и точные удары;

боезапас — до 12 крылатых ракет Х-55, Х-101/102 в двух внутренних отсеках вооружения.

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Bear по классификации NATO):

способен нести ядерные боеголовки;

применяется для длительного патрулирования и разведки;

боезапас — до 6 "крылатых" ракет Х-55 или Х-101/102 на наружных подвесках.

Чаще всего Ту-160 и Ту-95МС используют противокорабельные ракеты Х-22 и крылатые ракеты Х-55 с дальностью до 2500 км.

Аэродром "Энгельс-2" входит в так называемую ядерную триаду РФ. Авиабаза может использоваться для проведения испытаний новой авиатехники и оборудована инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.

В 2021 году "Энгельс-2" была единственной в России, где базировались самолеты Ту-160. По подсчетам военных экспертов, у России осталось 16 таких бомбардировщиков. Информацию о самолетах и летно-техническом составе, который их обслуживает, тщательно скрывают.

По подсчетам команды Molfar, бомбардировщики с авиабазы "Энгельс-2" выпустили более 300 ракет по украинским населенным пунктам с декабря 2022 года. При обстрелах чаще всего использовались ракеты Х-101 и Х-555.

Обстрелы Украины, совершенные самолетами с авиабазы "Энгельс-2" Фото: Molfar

Напомним, в РФ начали рисовать самолеты на аэродромах. На авиабазе "Энгельс" россияне нарисовали на летном поле как минимум два силуэта самолетов Ту-95 МС, чтобы они играли роль ложных целей.

Ранее Фокус писал о том, что украинский дрон атаковал российскую стратегическую авиабазу "Энгельс-2". Трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения из-за падения обломков сбитого БПЛА.