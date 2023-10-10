Мобилизация в Украине: могут ли мужчины вернуться из-за границы и выехать повторно

По словам юриста Романа Симутина, пункт статьи, по которой мужчину могли признать непригодным, может быть исключен из списка заболеваний. Формально, мужчина теперь считается ограниченно пригодным и после въезда в Украину не сможет покинуть страну.

Мобилизация в Украине продолжается, и мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, могут вернуться в страну. Однако перед тем, как выезжать повторно, необходимо проверить актуальность степени пригодности по новым критериям. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Как сообщил юрист, в военном билете пункт статьи, по которой мужчину сочли непригодным, может быть исключен из списка заболеваний.

"Формально, вы теперь считаетесь ограниченно пригодным, что означает, что вас могут ограничить в выезде за границу, даже если это является нарушением закона", — предостерегает Симутин.

Адвокат рекомендует проверить актуальность степени пригодности по новым критериям мобилизации в Украине. Это связано с тем, что чиновники могут руководствоваться не законом, а указаниями.

Так, на границе мужчину могут не выпустить, ТЦК может потребовать пройти повторную военно-врачебную комиссию, а полиция может руководствоваться планшетом с отметкой о розыске.

Чтобы проверить актуальность степени пригодности, необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства.

"Мы понимаем, что закон о внесении изменений влекущих обратные последствия отсутствует, но следует помнить, что чиновники часто руководствуются не только законом, но и внутренними указаниями", — подчеркнул адвокат.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае открытия уголовных производств.