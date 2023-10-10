Операция "Наводнение Аль-Аксы" была нетипичной для ХАМАС: каким будет ответ Израиля, — эксперты

Израильская армия в перспективе может столкнуться с ударами союзников и сторонников ХАМАСа на нескольких направлениях, поэтому война в Израиле может приобрести экзистенциальные масштабы.

Террористическая атака группировки ХАМАС на Израиль, которая имеет название "Буря в Аль-Аксе", имеет беспрецедентный характер. По мнению западных экспертов, Израиль может столкнуться с атаками из разных направлений, поэтому маховик войны приобретает экзистенциальные масштабы. Об этом пишет издание Defence One.

Ряд военных специалистов считает, что исламисты из ХАМАС провели нетипичную атаку, показав однозначный прогресс в своих возможностях. Но в перспективе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может столкнуться с большей проблемой, если удары последуют из разных направлений. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Марк Хертлинг.

"Операция "Буря в Аль-Аксе" — это не типичная атака ХАМАС. Израиль сталкивается с атаками на нескольких направлениях и фронтах, со стороны противника, имеющего союзников и сторонников (Хезболла, Исламский Джихад и другие — прим. ред). Все гораздо сложнее", — отметил он.

Старший научный сотрудник в Совете по международным отношениям (CFR) Стивен Кук сказал, что субботнее нападение на Израиль было беспрецедентным и явным "квантовым скачком" в возможностях ХАМАС. Еще один эксперт CFR Брюс Хоффман обратил внимание на количество выпущенных ракет со стороны палестинцев, а также на возможный потенциал "Хезболлы" в этом аспекте.

"В 2006 году "Хезболла" имела арсенал из приблизительно 15 тыс. ракет. Сегодня их количество в 10 раз больше. Опасность войны на два фронта для Израиля или, возможно, на три фронта, если на Западном берегу вспыхнет насилие, начинает приобретать экзистенциальные масштабы", — подчеркнул он.

Однако не исключено, что израильская армия столь же беспрецедентным образом. Кук по этому поводу добавил, что в ближайшее время, если начнется наземная операция ЦАХАЛа, кровопролитие лишь усилится.

"Ожидайте очень масштабной военной операции Израиля. Старые методы воздушных ударов и артиллерийских обстрелов больше не действуют. Это означает большое кровопролитие в ближайшие дни и недели", — подытожил эксперт.

Напомним, подполковник Армии обороны Израиля Арие Зайден 9 октября заявил, что ХАМАС в ближайшем будущем будет сильно удивлен тому, какой ответ подготовила израильская армия. По его словам, будущие шаги армейцев будут зависеть от поставленных правительством задач, однако уже ЦАХАЛ имеет полную свободу действий.