Выводы сделаны: ВСУ изменили подход к использованию бронетехники во время штрума (видео)

Украинские штурмовики пошли на штурм вражеских позиций под прикрытием танка, чтобы БТР М113 и БМП CV90 могли высадить бойцов. Все это происходило под российские артиллерийские удары.

5-я отдельная штурмовая Киевская бригада показала штурм российских позиций с использованием танков, БТРов и БМП. Украинские военные изменили тактику использования. Об этом сообщает Defense Express.

Во время отдельного эпизода украинские военные показали действие бронегруппы, в частности танка, БТР М113 и БМП CV90. Легкобронированная техника осуществляла высадку десанта неподалеку от позиций противника. Военный эксперт Николай Саламаха отметил, что бойцы ВСУ сделали выводы из начала контрнаступления, но такая тактика еще не стала массовой.

"К сожалению, это пока не массовое явление, хотя за последние буквально два-три месяца после анализа тех ситуаций на поле боя, которые происходили в июне-июле, идут очень серьезные изменения. Опыт все-таки передается абсолютно на разных уровнях — оперативно-тактических группировок, бригад, батальонов и рот. Поэтому чем дальше, тем быстрее будут происходить подобные действия и эффективность будет расти", — пояснил Саламаха.

Также он добавил, что для использования бронетехники на поле боя необходимо решить несколько важных решений. Надо, чтобы была защита от дронов средствами радиоэлектронной борьбы. РЭБ сможет обнаружить дрон по каналам управления. Кроме этого нужно иметь больше времени и личный состав, который сможет организовать и подготовить наступление со всеми составляющими.

В самом видео командир танковой роты с позывным "Пегас" 5-й бригады рассказал, что как только бойцы выдвинулись к посадке, то их начала обстреливать артиллерия оккупантов. За боем следил украинский БПЛА. Предварительно провели разведку относительно сил и средств оккупантов, было проведено разминирование территории. Также танк Т-80 прикрывал БМП и БТР собратьев. Он вышел на огневой рубеж и обстреливал вражеские позиции. Важно, что машина постоянно двигалась, чтобы ее было сложнее поразить.

Напомним, 10 октября в сети показали подрыв вражеского танка на Запорожском направлении.

Также в ССО показали, как дронами-камикадзе уничтожили российскую пушку Д-30.