"Казаки минусуют": в ВСУ показали подрыв вражеского танка на Запорожском направлении (видео)

Российский танк удалось уничтожить двумя выстрелами. После первого он пытался убежать, и успел проехать сотню метров, пока по нему не попал второй снаряд.

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Бойцы ВСУ продолжают вести наступательные действия на Запорожском отрезке фронта, постепенно пробивая позиции ВС РФ. Во время одной из спецопераций украинский танк "поймал" российскую бронемашину, которая находилась прямо посреди поля. За событиями следил дрон, который зафиксировал событие во всех деталях. Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Бежали со всех ног": ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по оккупантам (видео)

В заметке указано, что место событий Запорожское направление, но не указано, какой именно участок. Запись состоит из нескольких частей. Сначала видно, как колонна украинской бронетехники перемещается по грунтовой дороге — указано, что это "выезд наших казаков на позицию". Тем временем боец внутри заряжает танковую пушку.

Следующие кадры — поле, посреди которого стоит танк РФ — все снимается с беспилотника. Сначала по российской бронемашине прилетает первый снаряд: от попадания что-то отрывается и летит по спиральной траектории. После этого российский экипаж решил сбежать из-под удара — ускоренно развернулись и на скорости пытались отъехать. Однако на краю поля — метров через 100 — прилетел второй украинский снаряд: танк РФ ярко взорвался.

Контрнаступление ВСУ: детали

Авторы сообщения указали, что события разворачиваются на Запорожском отрезке фронта. Согласно последнему отчету Генштаба ВСУ, боевые действия разворачиваются на Мелитопольском направлении: украинские подразделения удерживают отбитые у россиян позиции и пытаются продвинуться вперед. При этом аналитики Института изучения войны указали, что есть определенные успехи возле села Вербового, расположенного восточнее села Работино.

На онлайн-карте боевых действий DeepState обозначены два основных участка, где идут активные боевые действия в Запорожской области: под Ореховым в 17 км к северо-востоку от Токмака и под Великой Новоселкой в 74 км к северу от Мариуполя

Запорожский отрезок фронта по состоянию на 10 октября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, российское командование продолжает строить альтернативную железную дорогу под Мариуполем. Для этого решило использовать старую автодорогу, которая перерезает имеющуюся ветку железной дороги Волноваха-Мариуполь. Ранее эксперты отметили, что новостройка понадобится оккупантам, когда ВСУ перережут сухопутный путь в Крым.

Напоминаем, в ночь на 10 октября ВС РФ атаковали Украину тремя десятками дронов-камикадзе: взрывалось в Одесской области. Воздушное командование отчиталось, что удалось сбить 27 вражеских беспилотников. Тем временем в Сенате США продолжаются переговоры о возможности передать Украине 50-100 млрд долл.: считают, лучше выделить большой одноразовый пакет, чем много более мелких.