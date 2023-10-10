"Козаки мінусують": в ЗСУ показали підрив ворожого танка на Запорізькому напрямку (відео)

Російський танк вдалось знищити двома пострілами. Після першого він намагався втекти, і встиг проїхати сотню метрів, поки по ньому не влучив другий снаряд.

Related video

Бійці ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Запорізькому відтинку фронту, поступово пробиваючи позиції ЗС РФ. Під час однієї зі спецоперацій український танк "вполював" російську бронемашину, яка перебувала прямо посеред поля. За подіями стежив дрон, який зафіксував подію в усіх деталях. Відео опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Важливо

"Бігли з усіх ніг": ЗСУ за допомогою FPV-дрона вдарили по окупантах (відео)

У дописі вказано, що місце подій Запорізький напрямок, але не вказано, яка саме ділянка. Запис складається з кількох частин. Спершу видно, як колона української бронетехніки переміщується ґрунтовою дорогою — вказано, що це "виїзд наших козаків на позицію". Тим часом боєць всередині заряджає танкову гармату.

Наступні кадри — поле, посеред якого стоїть танк РФ — усе фільмується з безпілотника. Спершу по російській бронемашині прилітає перший снаряд: від влучання щось відривається і летить по спіральній траєкторії. Після цього російський екіпаж вирішив чкурнути з-під удару — прискорено розвернулись і на швидкості намагались втекти. Однак на краю поля — метрів через 100 — прилетів другий український снаряд: танк РФ яскраво вибухнув.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Автори допису вказали, що події розгортаються на Запорізькому відтинку фронту. Згідно з останнім звітом Генштабу ЗСУ, бойові дії розгортаються на Мелітопольському напрямку: українські підрозділи втримують відбиті у росіян позиції і намагаються просунутись вперед. При цьому аналітики Інституту вивчення війни вказали, що є певні успіхи біля села Вербового, розташованого східніше села Роботине.

На онлайн-карті бойових дій DeepState позначено дві основні ділянки, де точаться активні бойові дії у Запорізькій області: під Оріховим за 17 км на північний схід від Токмака та під Великою Новосілкою за 74 км на північ від Маріуполя

Запорізький відтинок фронту станом на 10 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, російське командування продовжує будувати альтернативну залізницю під Маріуполем. Для цього вирішило використати стару автодорогу, яка перерізує наявну гілку залізниці Волноваха-Маріуполь. Раніше експерти зазначили, що новобудова знадобиться окупантам, коли ЗСУ переріжуть сухопутний шлях до Криму.

Нагадуємо, в ніч на 10 жовтня ЗС РФ атакувала Україну трьома десятками дронів-камікадзе: вибухало на Одещині. Повітряне командування відзвітувало, що вдалось збити 27 ворожих безпілотників. Тим часом у Сенаті США тривають перемовини щодо можливості передати Україні 50-100 млрд дол.: вважають, краще виділити великий одноразовий пакет, ніж багато дрібніших.