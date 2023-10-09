"Бігли з усіх ніг": ЗСУ за допомогою FPV-дрона вдарили по окупантах (відео)

Спочатку по бійцях ЗС РФ, які пересувалися вздовж лісопосадки, "відпрацювали" українські артилеристи, а оператори безпілотників допомогли їм завершити розпочате.

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Українські десантники за допомогою FPV-дрона допомогли артилерії розправитися з російськими окупантами біля села Вербове Запорізької області. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у Facebook.

Спочатку безпілотник-розвідник зафіксував групу російських військових, які переміщалися з однієї позиції на іншу. Десантники 71-ї бригади прийняли рішення атакувати їх у районі лісопосадки за допомогою осколково-фугасних і касетних снарядів.

Після цього частина окупантів кинула своїх поранених бойових товаришів і вдалася до втечі. Однак у бій вступила 82-га бригада ДШВ. Оператор безпілотника відправив до військових ЗС РФ FPV-дрон. Безпілотник-камікадзе успішно подолав свій шлях і уразив живу силу противника. По решті живих росіян, які спробували здійснювати подальший рух, українська артилерія знову завдала ударів.

"Артилерія 71-ї єгерської бригади ДШВ накрила росіян, після чого FPV-дрон 82-ї бригади ДШВ прилетів перевірити, чи всі живі, щоб поставити в цій історії логічну крапку. Від такої навали "подарунків" окупанти тікали з усіх ніг", — підписали військові відеокадри.

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Нагадаємо, 5 жовтня воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе, попри позаштатну ситуацію, знищили квадроцикл окупантів. Російським військам пощастило і не пощастило одночасно, оскільки квадроцикл повністю згорів.

Крім того, ЗСУ показали, як застосовують дрон "Валькірія" проти росіян. За допомогою безпілотника, який може провести в повітрі до двох годин і розвиває швидкість до 108 км/год, прикордонники успішно підтвердили удар дрона-камікадзе по позиціях ЗС РФ.