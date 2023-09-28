"Альтернатива Кримському мосту": чи вплине нова залізниця через Маріуполь на контрнаступ ЗСУ, — ЗМІ

Російська влада приєднає нову залізничну гілку з Таганрога до старої, яка веде у напрямку Маріуполя. Цей шлях не дотягнеться до підрозділів ЗС РФ, які воюють під Токмаком та Мелітополем.

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Бійцям Сил оборони станом на 28 вересня 2023 року вдалось пробитись крізь укріплення ЗС РФ західніше села Вербового у Запорізькій області. Згідно з поясненнями аналітиків Інституту вивчення війни, на цій ділянці фронту триває контрнаступ України: ворога вибивають з траншей і закріплюються на нових позиціях. Тим часом російська влада почала будувати нову залізничну гілку на півдні. У ЗМІ проаналізували, чи не стане нова залізниця альтернативою Кримському мосту. Про це ідеться у статті на порталі Defence Express.

У статті згадують про залізничну колію, яку терміново будують окупанти, щоб з'єднати з існуючим маршрутом "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха". Про це 27 вересня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. З його слів, будуватимуть її досить швидко, оскільки на шляху є лише одна серйозна перепона: річка Кальміус у районі села Гранітного.

Андрющенко опублікував умовну карту нового залізничного маршруту. Він має починатись десь посередині залізничого шляху, який з'єднує Маріуполь та Волноваху. Потім прямує через село Гранітне і річку Кальміус і тягнеться далі на схід у напрямку Кузнецово-Михайлівки, Григорівки і далі на територію РФ — до Таганрога і Ростова-на-Дону.

Нова залізниця, яку будує РФ у Донецькій області Фото: Петро Андрющенко/Telegram

За орієнтовними оцінками, росіянам потрібно збудувати близько 50 км нових залізничних шляхів. При цьому вони мають єдину перешкоду — річку Кальміус, яка у різних місцях має ширину від 1,5 до 80 м, вказує автор порталу. Російські військові залізничники в цілому здатні звести нову залізницю: РФ має відповідних працівників близько 40 тис. осіб.

Петро Андрющенко — про міст через Кальміус Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Отже, Росія дійсно отримає нові можливості для швидкого постачання снарядів і техніки на лінію фронту. Однак є сумніви, що це серйозно вплине на бойові дії у районі Токмака, які відбуваються зараз. Але небезпека з'явиться під час майбутніх наступальних дій ЗСУ, ідеться у статті.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Українські сили продовжують поступово проривати лінію оборони ЗС РФ біля Токмака, впевнені воєнні експерти. Незабаром під прямим вогневим контролем ЗСУ опиниться існуюча залізнична гілка, яка прямує з Волновахи через Розівку у напрямку на Токмак і далі — на Мелітополь.

Залізнична гілка Волноваха-Токмак Фото: DeepState

Якби російська влада вирішила збудувати залізничні шляхи, паралельно існуючим, це могло б дійсно зашкодити контрнаступу. Адже внаслідок цього українська артилерія не дістала б до нової логістичної лінії і РФ отримала б сухопутну альтернативу Кримському мосту.

Отже, резюмує автор, нова залізниця, яка ітиме з Таганрога до Маріуполя, не становить загрози для контрнаступу ЗСУ восени 2023 року, оскільки не стає альтернативним шляхом постачання угруповання ЗС РФ під Токмаком та Мелітополем.

Однак проблемною ця залізниця таки стане, але пізніше. Зокрема, її користь для ЗС РФ проявиться тоді, коли ЗСУ почнуться звільняти Приазовський регіон і наближатимуться до Маріуполя. У цьому випадку угрупування ЗС РФ на березі Азовського моря матиме сполучення з РФ і отримуватиме зброю для протидії наступу Сил оборони.

Зазначимо, представники українського командування наразі не коментували повідомлення про побудову росіянами нової залізниці. У крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що є успіхи на Мелітопольському напрямку: "продовжують ведення наступальної операції".

Нагадуємо, зранку 28 вересня у росЗМІ повідомили про появу української ДРГ у Білгородській області. Офіційна влада РФ мовчить про інцидент, однак події підтвердили у легіоні "Свобода Росії". Речник легіону в ефірі Всеукраїнського телемарафону анонсував, що рейди в тил ЗС РФ продовжуватимуться і восени, і взимку.