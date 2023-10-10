США предлагают Израилю планирование спецопераций и разведку для освобождения заложников, — CNN

По словам журналистов, поддержка не предусматривает присутствия американских войск на территории Израиля, а предоставляется в форме разных видов разведки и наблюдения.

Соединенные Штаты выражают готовность оказать Израилю поддержку в разработке стратегии специальных операций и предоставлении разведывательной помощи в рамках усилий по освобождению заложников, удерживаемых организацией ХАМАС. Об этом CNN сообщил неназванный представитель Министерства обороны.

По его заявлению, данная помощь не включает в себя размещение американских вооруженных сил на территории Израиля и оказывается в виде разнообразной разведки и средств наблюдения.

Официальный представитель США сообщил, что поддержка будет предоставлена со стороны Центрального командования Вооруженных сил США, Командования специальных операций США, а также Объединенного командования специальных операций (JSOC), которое специализируется на разработке тактики и планов специальных операций.

Этот вопрос также был обсужден во время телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом, который состоялся в выходные, как подчеркнул представитель Пентагона.

После этого, сообщает CNN, Остин поручил команде JSOC "продвинуться вперед" в планировании и разведывательной поддержке израильских военных.

Израиль публично не сообщил, сколько заложников было захвачено в результате неожиданного нападения ХАМАС со стороны Газы, но официальные лица признали, что их количество является значительным.

Напомним, 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни людей в заложники. Также террористы расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".