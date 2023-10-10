ВСУ уничтожили поезд оккупантов под Токмаком: логистика ВС РФ под угрозой, — Forbes

Уничтожение подвижного эшелона с боеприпасами — это серьезный удар для оккупантов. Теперь их логистика под огневым контролем ВСУ.

В начале октября украинские военные поразили российский поезд с боеприпасами под Токмаком. Это результат контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Forbes.

Одна из целей украинской армии может заключаться в том, чтобы взять Токмак под огневой контроль. И сейчас эта задача выполнена, считает автор. Неизвестная артиллерийская система или HIMARS подошел достаточно близко, чтобы поразить движущийся поезд.

В сети опубликовали последствия удара. Российская логистика теперь находится под серьезной угрозой. Токмак называют важнейшим узлом в южной части Украины, который важен для сухопутного логистического сообщения ВС РФ. Поэтому перевод Токмак под контроль артиллерии является большим шагом для дальнейшего продвижения ВСУ.

Радиус поражения различными видами вооружения на юге

Автор отмечает, что это не означает завершение войны, но событие явно сигнализирует, что Киев стал ближе к освобождению юга, включая Крым. При этом поражение движущегося эшелона является сложной целью. Попытки РФ нарушить украинское сообщение по железной дороге показывают, насколько это сложно. Украине понадобились разведывательные данные, а также боеприпас по типу Excalibur или GMLRS.

РФ уже ищет альтернативные пути и строит новую железную дорогу через оккупированный Мариуполь, чтобы переместить логистические цепи дальше от украинских ударов.

Напомним, 7 октября партизаны показали российские укрепрайоны в районе Токмака. ВС РФ готовятся к обороне города.

5 октября сообщалось, что в районе Токмака не фиксируется дополнительных крупных вражеских сил, а ВС РФ активизировали атаки возле Роботино и Вербового.