ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни военных для участия в войне против ХАМАСа, — СМИ (фото)

Тяжелые транспортные самолеты С-130J и С-130 вылетели в разные европейские государства. Министерство иностранных дел Израиля организовало процесс.

Сотни израильских военных, которые находились за границей по всей Европе, были возвращены на родину. Об этом сообщает The Times of Israel.

Тяжелые транспортные самолеты С-130J и С-130 вылетели в разные европейские государства. Они транспортировали резервистов на территорию Израиля. Операция была проведена в координации с Министерством иностранных дел.

Издание также опубликовало фото авиасудна, на борт которого поднимаются израильские солдаты. Сообщается, что фотографии сделаны поздно вечером 9 октября. В какой именно европейской стране это происходит, не указано.

Фото: The Times of Israel

Война в Израиле — хронология события

7 октября из Сектора Газа боевики атаковали израильские города вблизи границы. Они прорвались на территорию, погасив минимальное сопротивление. Впоследствии Израиль объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи".

Власти государства призвали мирных жителей покинуть территорию Сектора Газы. ЦАХАЛ решил действовать на полную мощность и снесет все объекты террористической группировки ХАМАС. Израиль 8 октября официально объявил войну и ввел в действие "пункт 40 Алеф".

9 октября Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Израиль уже мобилизовал 300 тысяч резервистов для противодействия террористам из Сектора Газа. Война Силами обороны с незаконными группировками "запланирована как последняя".

Напомним, 10 октября Human Rights Watch резко осудила осаду Израилем Сектора Газа. Правозащитники заявили, что неизбирательные атаки и взятие гражданских в заложники можно классифицировать как военные преступления, которые нарушают международное гуманитарное право.