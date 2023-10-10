На юге Израиля спасли семерых украинцев, еще 200 человек не могут покинуть страну, — МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании все же продолжают летать из Израиля, поэтому можно покинуть страну коммерческими авиалиниями.

Благодаря действиям украинских дипломатов удалось вывезти из города Сдерот украинского мальчика, который пострадал в результате террористической атаки ХАМАС. Всего удалось найти семерых украинских граждан, которые считались пропавшими без вести на юге Израиля. Об этом 9 октября сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию — вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков. Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь, — написал он в Facebook.

В то же время связи с ситуацией на территории Израиля у граждан и гостей страны возникли сложности с вылетом, несмотря на то, что аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве продолжает работу. По информации представителя МИД, из-за отмены многих рейсов около 200 украинцев не могут покинуть Израиль.

"Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям выехать из страны", — проинформировал Николенко.

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Также дипломат в эфире телемарафона заявил, что несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании все же продолжают летать из Израиля.

"Поэтому мы рекомендуем гражданам проверять возможность покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется", — отметил он.

Что касается погибших, то официально известно о двух гражданах Украины. Напомним, по данным посольства Украины в Израиле известно о женщинах, которые погибли в результате нападения боевиков ХАМАС.

Ранее сообщалось, что боевики движения ХАМАС совершили нападение на пожилую израильтянку в ее собственном доме, после чего сняли видеозапись с телом жертвы и разместили ее на странице убитой в Facebook. По словам внучки погибшей, террорист вломился к ней в дом, убил ее, а затем записал видео и выложил его в соцсети.