Нарушение комендантского часа: какое наказание предусмотрено

В Украине нет законопроектов о введении уголовной ответственности за нарушение комендантского часа, которое, по мнению адвоката Марины Бекало, нельзя считать общественно опасным, особенно в тех областях, где не ведутся активные боевые действия.

В некоторых случаях при нарушении комендантского часа украинцев могут привлечь к административной ответственности. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua.

"Если гражданин нарушил комендантский час, но при этом не совершил никакого другого правонарушения, выполняет законные требования полиции, в частности, предоставляет документ, удостоверяющий личность, не оказывает сопротивление полицейскому, предоставляет транспортное средство для осмотра и т.д., то полиция в таком случае может ограничиться лишь устным замечанием", — сказала Марина Бекало.

Она отметила, что при нарушении комендантского часа правоохранители могут проверить документы, осмотреть лицо и транспортное средство, изъять предметы правонарушения (при наличии), задержать для установления личности или в случае совершения административного или уголовного правонарушения.

Административная ответственность за нарушение комендантского часа

Нарушителей комендантского часа, по ее словам, могут привлечь к административной ответственности по ст. 185 КУоАП за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Украинское законодательство не предусматривает отдельной ответственности за факт нарушения комендантского часа.

Бекало отметила, что за неповиновение полицейскому могут наложить штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 10 736 до 20 130 гривен — административный арест до 15 дней или привлечь к общественным или исправительным работам с отчислением 20% заработка.

Уголовная ответственность

Адвокат Бекало рассказала, что сейчас нет законопроектов о введении уголовной ответственности за нарушение комендантского часа. Она считает, что существует много вопросов о целесообразности введения именно уголовной ответственности. Ведь нарушение нельзя считать общественно опасным, в частности в тех областях, где не ведутся активные боевые действия, или которые не являются регионами с повышенной опасностью.

"По моему убеждению, за нарушение комендантского часа безусловно должна быть предусмотрена ответственность, но в виде штрафа или административного ареста", — добавила она.

Напомним, 6 октября член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил о работе над усилением ответственности за комендантский час владельцами заведений. В частности, комитет нарабатывает изменения, которые предусматривают установление уголовной ответственности за нарушение комендантского часа.

3 октября министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что комендантский час в тыловых регионах нужен для поддержания дисциплины. Также он помогает в профилактике преступности.