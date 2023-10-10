Меню из вариантов: чем поможет Израилю ударная авианосная группа USS Gerald Ford

По мнению американских военных экспертов, корабли ВМС США помимо демонстрации силы окажут практическую помощь Израилю. Они смогут выполнять операции по снабжению и сбору разведывательной информации.

После атак группировки ХАМАС на Израиль министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о переброске авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford в восточное Средиземноморье для поддержки крупнейшего союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. С одной стороны это демонстрация силы и помощи Тель-Авиву, с другой — присутствие американских кораблей имеет практическое значение. Об этом 9 октября рассказали обозреватели Breaking Defence.

Авторы материала пишут, что понятие "демонстрация силы" часто используется для обозначения размещения кораблей, боевых самолетов и других средств вблизи зон потенциальных конфликтов с целью продемонстрировать готовность США к военным действиям в случае необходимости.

Однако в данном случае корабли смогут выполнять операции по снабжению израильской армии, собирать разведывательную информацию, а также удерживать другие силы от участия в конфликте и обеспечивать противоракетную оборону Израиля.

"Прибытие авианосной ударной группы в восточное Средиземноморье дает президенту Джо Байдену целый ряд возможностей для поддержки Израиля", — отметил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джонатан Лорд.

Между тем, по мнению контр-адмирала ВМС США в отставке Марка Монтгомери, "геометрия конфликта" такова, что авианосная группа не будет эффективна против ракетных ударов со стороны Ливана и Сектора Газа. В это раз, по его словам, США направили корабли, чтобы удержать организацию "Хезболла" от вмешательства расширения конфликта.

Еще одна роль, которую может выполнить USS Gerald R. Ford — пополнить запасы вооружения израильской стороны. Для этого можно задействовать вертолеты, которые в случае такой необходимости быстро доставят груз на материк.

Напомним, лидеры США, Франции, Великобритании, Германии и Италии выступили с совместным заявлением относительно ситуации в Израиле. В документе сказано, что США и союзники выражают твердую и единую поддержку Израилю, и безоговорочно осуждают террористические акты ХАМАС.