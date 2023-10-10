Всех уволили: в Нацполиции рассказали, сколько полицейских перешло на сторону оккупантов

По словам Ивана Выговского, всем сотрудникам органов, которые остались на захваченных территориях, было заочно вручено подозрение в государственной измене.

Менее одного процента украинских полицейских поле начала полномасштабного вторжения перешли на сторону Российской Федерации и начали сотрудничать с оккупантами. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 10 октября.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины сейчас работает 400 бывших сотрудников полиции, которые после 24 февраля не выехали оттуда и продолжили сотрудничество с противником.

"Около 400 сотрудникам полиции, оставшихся на оккупированных территориях и после того начавших работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно сообщено о подозрении в государственной измене. Цифра вроде бы велика, но от общего количества полицейских это менее 0,4%", — рассказывает Иван Выговский.

Отдельно он отметил, что еще около 400 украинцев на сегодняшний лень продолжают проверять на возможное сотрудничество с российскими оккупантами.

Есть еще категория граждан, которые отказались выходить с временно захваченных территорий. Их уже уволили со службы в полиции.

"Всех, кого переводили с оккупированных территорий, всех, на кого были хоть какие-то сомнения, проверили с помощью полиграфа", — продолжил Иван Выговский.

Напомним, 10 октября сообщалось, что в СБУ подозревают мэра Мукачево в коррупционной схеме, но он продолжает все отрицать. По данным следствия, горсовет незаконно передал в частную собственность землю центрального спорткомплекса города и нанес ущерб государству в почти 100 млн грн. Городской глава заявил, что все было согласно закону.