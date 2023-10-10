Хаос в верхах польской армии: вслед за генералами может уйди в отставку и министр Блащак

По мнению лидеров польских партий, после ухода высокопоставленных генералов Войска Польского в руководстве армии царит хаос и неразбериха. Поэтому если у Блащака осталась "хоть капля чести", считают политики, он должен покинуть пост главы Минобороны.

Отставка начальника Генштаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего генерал Томаш Пиотровского — это вотум недоверия польской армии, после которого должен уйти в отставку и сам министр обороны страны Мариуш Блащак. Такое мнение высказал председатель партии "Польша 2050" Шимон Холовня, сообщили 10 октября журналисты Defence24.

Отмечается, что такое мнение разделяет и глава союза польских левых Кшиштоф Гавковский, что говорит о приближающейся "лихорадке" в военных верхах Польши.

"Это беспрецедентная ситуация. У нас на пороге война, мир в огне, а правительство привело к тому, что в верхах польской армии, которая сегодня должна быть непоколебимым единством, царит хаос, отставки, неразбериха, конфликты", — заявил Холовня добавив, что ситуация угрожает безопасности Польши.

По его словам, после того, как польские генералы ушли в отставку, Блащак также должен немедленно уйти, если "у него есть хоть капля чести". Польский политик считает, что Блащак слишком политизировал армию и начал относится к польским солдатам как к декорации на фоне политических интриг, что немедленно повлекло за собой увольнения высокопоставленных чиновников. Поэтому неудивительно, что польские солдаты начали считать себя униженными, и "им кажется, что кто-то позорит их форму".

Холовня отметил ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке и добавил, что в таких условиях армией будут командовать военные, а не гражданские.

"Мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией. Во время войны в Украине и начала конфликта на Ближнем Востоке руководители польской армии уходят в отставку. Министр Блащак получил красную карточку от своих солдат, и в то же время эти солдаты выразили вотум недоверия правительству. То, что это произошло перед выборами, имеет свои последствия", — сказал в свою очередь лидер "Левицы" Гавковский.

Теперь многое зависит от президента Анджея Дуды, и польские политики надеются, что он соберет Совет национальной безопасности, который ответит, почему в данной обстановке польские генералы ушли со своих постов.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Мариуш Блащак обнародовал данные секретных документов, где говорилось о нападении РФ на Польшу. В документе "Оборонная стратегия 2011" якобы говорилось о том, что российское наступление планировалось остановить в районе реки Висла и Вепр.