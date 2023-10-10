ВСУ станет сложнее с приходом холодов, но контрнаступление продолжится, — эксперт (видео)

По словам Дениса Поповича, первые влияния погодного фактора можно заметить уже сейчас, ведь на юге авиация ВСУ и ВС РФ стала реже использоваться.

Приближается холодное время года, которое будет сопровождаться плохими погодными условиями. Особенно это может сказаться на фронте, о чем рассказал военный эксперт Денис Попович в эфире телеканала Freedom 10 октября.

По его словам, изменение погоды влияет сразу на две стороны — как на украинских защитников, так и на российских оккупантов. Это можно заметить уже сейчас, ведь на южных направлениях фронта стало значительно меньше вылетов авиации.

Кроме того, это сказывается и на использовании беспилотников.

"Погодный фактор имеет свое влияние, прежде всего, в части использования тяжелой техники. Если пойдут дожди, то там в грязи, конечно же, оперировать тяжелой техникой намного сложнее, чем на сухой почве. Однако пехотные бои по большей части у нас продолжаются на юге, и использование техники и без того ограничено. Но пехота может передвигаться там, где не передвигается техника. Поэтому я не думаю, что наступление на юге полностью прекратится", — считает Денис Попович.

Напомним, 10 октября сообщалось, что ВСУ продвинулись в районах Клещиевки, Андреевки и Вербового. По сообщениям аналитиков из ISW, ВС РФ проводили наступательные операции на линии Сватово-Кременная, однако не достигли успехов. Украинским защитникам также удалось отбить российские атаки вблизи Макеевки.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные продолжают прогрызать оборону российских оккупантов и прорываются вперед в районе Бахмута. По словам замкомандира батальона 5-й ОШБр Алексея Тарасенко, Силы обороны продолжают искать слабые места в позициях противника, чтобы атаковать. ВС РФ тем временем готовятся к новым штурмам и накапливают силы.