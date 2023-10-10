Из-за опасений нападения: Минобороны Южной Кореи требует приостановить соглашение с КНДР

Напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшего уровня в последнее время. Это связано с вызовами со стороны КНДР в рамках ее ядерной программы и ракетных запусков.

Министерство обороны Южной Кореи заявило 10 октября, что обратилось к правительству страны с требованием остановить межправительственное военное соглашение от 2018 года с Северной Кореей. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отметил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, в соответствии с этим соглашением запрещено наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе между двумя странами. В то же время члены объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи подчеркнули, что они считают: Северная Корея готовится к внезапному нападению на Южную Корею, "используя ту же тактику, что и нападение ХАМАСа на Израиль".

Министр обороны, по информации издания, высказал критику буферных зон на суше, море и в воздухе, которые были созданы в рамках межкорейского соглашения 2018 года.

"Они препятствуют Южной Корее эффективно использовать свои воздушные средства наблюдения, когда северокорейская ядерная опасность увеличивается", — утверждает Син.

Он подчеркнул, что Южной Корее нужно только решение Кабинета министров, чтобы приостановить соглашение, хотя для полной отмены соглашения необходим сложный юридический процесс. Син добавил, что страна должна использовать средства наблюдения, чтобы следить за действиями военных КНДР для предотвращения возможных провокаций.

"Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара", — подытожил глава Минобороны.

Син аргументировал свою позицию тем, что нападение ХАМАС на Израиль продемонстрировало, как террористическая организация может атаковать государство ракетами.

"ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой", — сказал Син.

Южная Корея и КНДР — что известно об их отношениях

Отношения Республики Корея и КНДР имеют глубокие исторические корни, уходящие во времена раздела Корейского полуострова на два государства после Второй мировой войны. С тех пор они пережили Корейскую войну, холодную войну, кризисы, попытки диалога и воссоединения, а также смены политических режимов и лидеров.

Соглашение, достигнутое во время короткого периода дипломатии между бывшим либералом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, создало буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ и запретные для полетов зоны над границей для предотвращения столкновений. Именно эти зоны особенно критиковал министр обороны Син.

Отношения между Кореями испортились после провала масштабных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном в 2019 году, где ключевой темой была программа ядерного оружия Северной Кореи, пишет Al Jazeera. КНДР угрожала отказаться от соглашения 2018 года, одновременно наращивая ракетные испытания до рекордных темпов. Это побудило консерватора Юна Сок Йоля занять более жесткую позицию в отношении Пхеньяна, чем его смелый предшественник.

По информации издания, сейчас отношения между КНДР и Южной Кореей находятся в состоянии напряжения и неопределенности. На них существенно влияют внешние факторы, такие как действия США, Китая, России и ООН, которые имеют свои интересы и цели в отношении Корейского полуострова. Кроме того, Республика Корея постоянно сталкивается с вызовами, связанными с ядерной программой КНДР, ее ракетными запусками, нарушениями прав человека, экономическим кризисом, гуманитарной помощью.

Журналисты Al Jazeera вспоминают, что в июне 2020 года Северная Корея взорвала пустой межкорейский офис связи в северокорейском пограничном городе Кэсон, чтобы продемонстрировать гнев из-за нежелания Южной Кореи препятствовать своим гражданским активистам распространять через границу пропагандистские листовки против Пхеньяна. Северокорейские войска также застрелили южнокорейского чиновника, которого нашли дрейфующим возле их морской границы в сентябре того же года.

В ноябре прошлого года Южная Корея обвинила КНДР в нарушении требований соглашения по снижению напряженности, когда она выпустила ракету вблизи населенного южнокорейского острова.

Напряженность на Корейском полуострове достигла самого высокого уровня в последнее время, подчеркивает Al Jazeera. Ким Чен Ын усиливает видимость своего партнерства с Москвой и Пекином, пытаясь выйти из дипломатической изоляции и включить Пхеньян в единый фронт против Вашингтона.

Кроме того, по информации признанных источников, недавние коммерческие спутниковые фотографии показывают резкое увеличение железнодорожного движения вдоль границы Северной Кореи и России, что может свидетельствовать о поставках КНДР боеприпасов в Россию. Зато эксперты подозревают, что Ким Чен Ын ожидает от РФ передовые российские оружейные технологии для активизации своей ядерной программы.

Также Северная Корея пытается осуществить третью попытку запустить военный спутник-шпион после последовательных неудач в течение последних месяцев. При этом лидер КНДР, как сообщает Al Jazeera, подчеркивает важность приобретения космической базы.

Напомним, в сентябре западные СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Пхеньяном и Москвой.

Северная Корея может поставить РФ широкий список вооружений. Это могут быть дроны и ракеты KN-23 (практически копия российских баллистических ракет "Искандер"). Самоходные гаубицы и многопусковые ракетные системы. Большую часть текущего года Пхеньян поставлял Москве боеприпасы для ракет типа "Катюша" калибра 152 мм.