ВСУ взяли в плен командира батальона "Алга": появились новые подробности (фото)

По словам командира 3 ОШБр Дмитрия Кухарчука, российский майор с позывным "Шайтан" дал показания, из которых стало известно о гибели командира 85 бригады ВС РФ.

Командир 2-го штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук подтвердил, что командир батальона Вооруженных сил Российской Федерации "Алга" с позывным "Шайтан" был взят в плен. Об этом военнослужащий написал в своем Telegram-канале 10 октября.

"Мы говорили о трех ликвидированных комбатах 72 бригады ВС РФ в Андреевке, по сути и не соврали. "Медведь" и "Авангард" действительно были задвухсочены, а "Шайтан" попал к нам в плен", — сообщил украинский защитник.

Как отмечает Дмитрий Кухарчук, "Шайтан" рассказал, что в июле в стрелковом бою также был ликвидирован командир 85 бригады ВС РФ.

"Наконец мне хотелось бы написать, что в РФ дела совсем плохи, если у них комбаты и комбриги жмурятся от стрелкотни, но даже в этой победной заметке хочу напомнить вам что мы воюем с одной из сильнейших армий мира и каждая удачная операция дается нам не простой ценой", — написал военный.

Отметим, что командир батальона "Алга" является героем одного из российских пропагандистских роликов. На видео он говорит, что в Украине ВС РФ якобы "борются за правое дело" и что их деды и прадеды "не добили это все".

Командир батальона "Алга" появился в пропагандистком видео

Ранее, 9 октября, бойцы 2 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как взяли в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБр РФ на Бахмутском направлении.

Мы также сообщали, что 14 июля Игорь Стрелков-Гиркин в интервью главе "Штаба татар Москвы" Рустэму Ямалееву рассказал, как батальон "Алга" был практически уничтожен под Угледаром. По его словам, там "имела место глупость".