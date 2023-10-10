Ракеты AIM-9 и боеприпасы для HIMARS: США объявят о пакете военной помощи Украине, — СМИ

По словам журналистов, в пакет войдут ракеты AIM-9 Sidewinder, боеприпасы для высокомобильных ракетных систем HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также 155-мм и 105-мм снаряды.

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 200 млн долларов. О нем будет объявлено уже в среду 11 октября. Об этом пишет издание "Голос Америки" со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, в пакет войдут ракеты AIM-9 Sidewinder, боеприпасы для высокомобильных ракетных систем HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также 155-мм и 105-мм снаряды.

Кроме того, как сообщается, в пакет войду также боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы, оборудование для борьбы с БПЛА, а также системы РЭБ.

Издание пишет, что это 48-й раз, когда Штаты воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности запасов собственных вооруженных сил ради снабжения украинских военных.

В материале говорится, что США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 44 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Что такое ракеты AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder — это управляемые ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. Существуют в моделях класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-воздух".

AIM-9 Sidewinder Фото: Wikipedia

Напомним, что бывший глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине продлится еще долго. Посчитать, сколько лет еще будут длиться боевые действия, невозможно.

"В такой ситуации нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — сказал он.