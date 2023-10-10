Уроки ужасной войны: армия США проводит модернизацию с учетом боевых действий в Украине

Американские специалисты отметили средства радиоэлектронной борьбы и ее роль в условиях современной войны. Также в будущем большое внимание будет уделяться модернизации артиллерии и роботизированным системам.

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Опыт ведения боевых действий в Украине отражается на планы США по модернизации своей армии. В частности, глава Командования перспективного развития армии Джеймс Рейни заявил, что роль радиоэлектронной борьбы в войне России против Украины заставила армию США скорректировать свои планы будущего развития. Об этом 9 октября сообщили обозреватели Defence One.

По словам американского военачальника, усилия Пентагона по модернизации армии США идут согласно планам, в особенности, что касается средств РЭБ, после того как были отмечены в Украине беспрецедентные по скорости и масштабу технологические неурядицы.

"Мы несем моральную ответственность за извлечение уроков из этой ужасной войны. Я не видел ничего, что говорило бы о том, что наши текущие усилия по модернизации не соответствуют плану", — сказал Рейни на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск США в Вашингтоне.

Вместе с тем он добавил, что масштабы и влияние радиоэлектронной борьбы в условиях современной войны приведут к необходимости внесения некоторых корректировок в эти планы. В качестве примера, генерал привел опыт постоянного контакта со средствами РЭБ, что привело к созданию мобильных командных пунктов.

"Я не думаю, что будущее за большими стационарными командными пунктами, поэтому это является движущей силой нашей модернизации. Мы уже модернизировали нашу систему управления, но теперь мы выходим на новый уровень. Мы считаем, что ни один командный пункт не является статичным", — подчеркнул Рейни.

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Это же касается и применения артиллерии, которая должна становиться более подвижной. Однако в далекой перспективе огневые средства поражения должны быть улучшены роботизированными решениями.

Напомним, в ходе армейской конференции в США военные специалисты отметили, что в будущих войнах США весь риск боестолкновений возьмут на себя роботы. Подразумевается создание роботизированных систем, которые будут вступать в ближний контакт вместо живой силы.