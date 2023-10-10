Уроки жахливої війни: армія США проводить модернізацію з урахуванням бойових дій в Україні

Американські фахівці відзначили засоби радіоелектронної боротьби та її роль в умовах сучасної війни. Також у майбутньому велика увага приділятиметься модернізації артилерії та роботизованим системам.

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Досвід ведення бойових дій в Україні позначається на планах США щодо модернізації своєї армії. Зокрема, глава Командування перспективного розвитку армії Джеймс Рейні заявив, що роль радіоелектронної боротьби у війні Росії проти України змусила армію США скоригувати свої плани майбутнього розвитку. Про це 9 жовтня повідомили оглядачі Defence One.

За словами американського воєначальника, зусилля Пентагону з модернізації армії США йдуть згідно з планами, особливо, що стосується засобів РЕБ, після того, як було відзначено в Україні безпрецедентні за швидкістю і масштабом технологічні негаразди.

"Ми несемо моральну відповідальність за вилучення уроків із цієї жахливої війни. Я не бачив нічого, що говорило б про те, що наші поточні зусилля з модернізації не відповідають плану", — сказав Рейні на щорічній конференції Асоціації сухопутних військ США у Вашингтоні.

Водночас він додав, що масштаби та вплив радіоелектронної боротьби в умовах сучасної війни призведуть до необхідності внесення деяких коригувань у ці плани. Як приклад, генерал навів досвід постійного контакту із засобами РЕБ, що призвело до створення мобільних командних пунктів.

"Я не думаю, що майбутнє за великими стаціонарними командними пунктами, тому це є рушійною силою нашої модернізації. Ми вже модернізували нашу систему управління, але тепер ми виходимо на новий рівень. Ми вважаємо, що жоден командний пункт не є статичним", — наголосив Рейні.

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Це ж стосується і застосування артилерії, яка має ставати більш рухомою. Однак у далекій перспективі вогневі засоби ураження мають бути покращені роботизованими рішеннями.

Нагадаємо, під час армійської конференції в США військові фахівці зазначили, що в майбутніх війнах США весь ризик зіткнень візьмуть на себе роботи. Мається на увазі створення роботизованих систем, які вступатимуть у ближній контакт замість живої сили.