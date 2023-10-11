"Обсудить ситуацию на местах": госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль (видео)

В Госдепартаменте США сообщили, что Энтони Блинкен собирается встретиться с израильскими высокопоставленными лицами и выразить солидарность с правительством и народом Израиля.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен собирается посетить Израиль в ближайшие дни. Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 10 октября.

Миллер заявил, что госсекретарь намерен встретится с официальными лицами Израиля и "напрямую обсудить с израильскими партнерами ситуацию на местах". Ожидается, что Блинкен прибудет в Израиль в четверг.

"Госсекретарь с нетерпением ждет встречи с высокопоставленными руководителями израильского правительства и продолжения обсуждений, которые он и президент вели с ними после первых атак в субботу", — сказал Миллер.

По словам представителя Госдепартамента, Блинкен собирается обсудить меры по усилению безопасности Израиля, а также выразить поддержку права израильтян на защиту.

"Госсекретарь еще раз выразит соболезнования жертвам террористических нападений на Израиль и выступит с решительным осуждением этих атак. Он также подтвердит солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля", – заявили в Госдепартаменте.

Брифинг Мэтью Миллера от 10 октября

Напомним, 9 октября США предложили Израилю помощь в организации спецопераций по спасению заложников из рук террористов ХАМАСа. При этом Вашингтон не планирует размещать американские войска в Израиле.

Мы также сообщали, что 10 октября президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью по поводу ситуации в Израиле. Он произнес слова сочувствия каждой семье, пострадавшей от событий последних нескольких дней.