"Против интересов мира": Боррель призвал не приравнивать ХАМАС к народу Палестины

Большинство европейских министров поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке. Они осудили террористические атаки и любые нападения на гражданских.

Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС, обратился к мировому сообществу с призывом проводить четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины. Во время пресс-конференции в Омане он сделал соответствующее заявление, сообщает CNN.

Отношения с Палестинской администрацией обсуждались на самом высоком уровне. Дипломат назвал ХАМАС террористической организацией, но подчеркнул, что не стоит приравнивать к ним весь народ.

"Не все палестинцы являются террористами", — считает Боррель.

Никаких дел, по его словам, ХАМАС с ЕС не проводит, но сотрудничество с Палестинской администрацией будет продолжаться. По его мнению, коллективное наказание всех палестинцев было бы "непродуктивным и несправедливым, против интересов мира".

Дипломат отметил, что большинство европейских министров поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке. Соответствующий документ согласовали во время встречи ЕС с Советом сотрудничества стран Персидского залива. В нем говорится о том, что террористические атаки и любые нападения на мирное население недопустимы. Должны быть открыты гуманитарные коридоры для людей, которые намерены покинуть Газу и выехать в Египет.

Прекращение помощи Палестине — заявление ЕС

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, оценивая широту и объемы нападения на суверенное государство Израиль, 9 октября объявил о начале пересмотра всего пакета помощи Палестине. Пакет помощи составлял 691 миллион евро. Эта сумма предназначалась как для Сектора Газа, так и для Западного Берега реки Иордан. Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Впоследствии ЕС отменил предыдущее заявление о прекращении помощи палестинцам. Цель пересмотра финансовой помощи — гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволит какой-либо террористической организации осуществлять нападения на Израиль.

Напомним, 10 октября эксперт назвал российское оружие, которое получил ХАМАС. Олег Катков, главный редактор Defense Express, рассказал, что оружие, которое было замечено у ХАМАС, уже не выглядит собранным в подпольных цехах.