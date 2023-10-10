"Неотложное совещание": Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС

По словам дипломата Жозепа Борреля, переговоры пройдут во второй половине дня 10 октября.

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Высокопоставленный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отправил приглашение главам Министерства иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэну и Рияду Аль-Малики на неотложное совещание министров иностранных дел ЕС. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

Он запланировал собрание на вторник, 10 октября, во второй половине дня.

Боррель выразил ожидание, что на заседании Рияд Аль-Малики представит позицию Палестинской администрации.

Напомним, в кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАС. Израильтяне ликвидировали семь боевиков. Супруги погибли в бою, но смогли защитить детей, которые сейчас в безопасности.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.

Напомним также, В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".