ВСУ отбили штурмы Авдеевки и наступают на двух направлениях, — Генштаб (карта)

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, Силам обороны удалось улучшить тактическое положение к западу от Работино, а на юге Бахмута проводятся штурмовые действия.

Наступление ВСУ продолжается по двум направлениям на передовой, украинские защитники улучшили тактическое положение и продолжают сдерживать атаки на востоке. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Авдеевском направлении российские оккупанты силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского", — отметил спикер.

Авдеевка на карте DeepState

Вместе с тем бойцы ВСУ отразили все атаки противники и не потеряли собственных рубежей и позиций.

ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. По словам Ковалева, удалось улучшить тактическое положение в западной части от Работино, а также проводятся штурмовые действия на юге Бахмута.

Работино на карте DeepState

По данным аналитиков ISW, геолоцированные данные, опубликованные 8 октября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-востоке в 30 км от Великой Новоселки.

Российские оккупанты, в свою очередь, из-за масштабных сложностей с управлением оккупационной группировкой на западе Запорожской области могли сменить командующего.

Также сообщалось о неудачном штурме Авдеевки. В течение суток ВСУ уничтожили почти 200 единиц российской техники. Оккупанты пошли в штурм, задействовали три батальона при поддержке танков и бронемашин возле Авдеевки.