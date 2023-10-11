Виновны в гибели 53 человек: нашли предателей, которые навели "Искандер" на село Гроза на Харьковщине

Убийству односельчан поспособствовали два местных жителя — братья, которые работали на оккупантов. С начала октября они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в их селе.

СБУ установила личности предателей, которые навели на село Гроза на Харьковщине российскую ракету "Искандер", которая убила 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленников установили по "горячим следам". Ими оказались двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

Братья получили должности в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого — "инспектором дорожно-патрульной службы".

Перед освобождением от оккупантов Харьковщины оба брата сбежали с семьями в Россию, и оттуда продолжали общаться с местными и под видом дружеских разговоров выпытывать у них информацию о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона.

Так в октябре они узнали о перезахоронении украинского защитника. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

"Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. Полученные сведения оккупанты использовали для осуществления прицельного удара по селу с применением ОТРК "Искандер М", — сообщили в СБУ.

В результате вражеской ракетной атаки погибли 53 мирных жителя, среди них — малолетний ребенок.

Фигурантам заочно сообщено о подозрении по статье по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 УКУ. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетный удар РФ по селу Гроза на Харьковщине

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в заведении проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырем.

10 октября начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что количество жертв увеличилось до 53, криминалисты их идентифицировали. Однако еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Из-за российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области шестеро детей осталось сиротами, еще пятеро — полусиротами.