Маск отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль и спрогнозировал "гражданскую войну" в Европе

Запад якобы отказался от разумной иммиграционной политики, а война в Израиле, по мнению миллиардера Илона Маска, способна спровоцировать еще больший кризис.

Бизнесмен и основатель Space X Илон Маск предположил, что в случае, если война Израиля против ХАМАСа будет длительной, стоит готовиться к "гражданской войне" в Европе. Именно так он отреагировал на комментарий к сообщению Константина Кисина, британского политического обозревателя, в соцсети Х.

Писатель оценивал отсутствие реакции стран Запада на действия террористов в Израиле. Кисин высказал предположение, что такая ситуация способна спровоцировать новую волну эмиграции в западные государства.

Политический обозреватель обратил внимание на то, что Запад отказался от разумной иммиграционной политики, когда с культурными ценностями соответствуют критериям.

"Вместо этого мы открываем границу для любого, кто желает сесть на лодку", — пояснил он.

Маск в ответ написал, что с учетом нынешних тенденций, Европе в перспективе может грозить гражданская война. Объяснять свое мнение он не стал.

"Если текущие тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна" — заявил в комментарии Маск.

Война в Израиле — хронология событий

Боевики группировки ХАМАС 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории и начали наземное вторжение. Армия обороны Израиля объявила военное положение и начала операцию "Железные мечи".

ЦАХАЛ уже 9 октября подтвердил, что полностью удалось вернуть контроль над всей территорией государства, которую ранее захватили боевики ХАМАС. Израиль также мобилизовал 300 тысяч резервистов для участия в войне.

Напомним, 9 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение ХАМАСа отвлекает внимание мира от войны России против Украины. Варшава намерена смотреть на войну в Израиле с точки зрения собственных интересов. Руководитель Польши посоветовал Европейскому Союзу готовиться к новой волне миграции.